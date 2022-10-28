В Москве на конференции подвели итоги ХХ съезда Компартии Китая

Событие провели под эгидой Евразийского бюро Медиакорпорации Китая. Оно было посвящено прошедшему не так давно в Пекине ХХ съезду Коммунистической партии Поднебесной. Об этом пишет bigasia.ru.
Лица, участвующие в диалоге, поставили себе задачу ответить на основной вопрос специальной сессии. Специалисты пытались понять, как результаты ХХ съезда КПК отразятся на торгово-экономическом взаимодействии России и Китая.
По словам президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, динамика развития отношений между двумя странами положительная. Руководитель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь согласен со своим российским коллегой. Он рассказал об уверенной динамике прироста объема двусторонней торговли. На конец минувшего месяца в абсолютном выражении соответствующий показатель равнялся 130 миллиардам долларов.
Зампред Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев взял слово на встрече. Эксперт считает важным построение мира без диктата западно-центристского экономического крыла. Санакоев охарактеризовал социализм с китайской спецификой как уникальную форму развития, основанную на традиционной культуре Поднебесной.
По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, России и Китаю необходимо укреплять сотрудничество друг с другом на всех площадках. Надо тщательно изучить успешный опыт КПК. По итогам ХХ съезда политик отметил три основных момента.
Китай сохраняет курс динамичного развития. Страна не сомневается в перспективе своего роста. Развитие КНР важно для всего мира. КПК желает создать сообщество единой судьбы.
Ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко назвал высоким уровень двусторонних отношений между Москвой и Пекином.
Единороссы согласны с политикой единого и неделимого Китая. Они считают, что между «Единой Россией» и Коммунистической партией Поднебесной изо дня в день укрепляются взаимовыгодные отношения в духе стратегического партнерства. Китайцы и россияне продолжают дружить, несмотря на все испытания и мировые вызовы. Отношения между двумя странами лишь крепчают, подытожил Кравченко.