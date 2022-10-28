В Москве на конференции подвели итоги ХХ съезда Компартии Китая

Единороссы согласны с политикой единого и неделимого Китая. Они считают, что между «Единой Россией» и Коммунистической партией Поднебесной изо дня в день укрепляются взаимовыгодные отношения в духе стратегического партнерства. Китайцы и россияне продолжают дружить, несмотря на все испытания и мировые вызовы. Отношения между двумя странами лишь крепчают, подытожил Кравченко.