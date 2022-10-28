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В Белгородской области начнут помогать братьям и сёстрам мобилизованных

Вчера, 11:27
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Выплаты начнут предоставлять выплаты на школьные обеды или на оплату детсада. Деньги положены несовершеннолетним братьям и сёстрам призванных, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской начнут помогать несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных. Выплаты будут предоставлять на школьные обеды или детсады.

В главе региона обратился один из мобилизованных белгородцев. Парень рассказал, что у него нет супруги и детей, но есть младшие братья и сестра. Выплаты они не получали.

Гладков согласился, что ранее об этом не подумали. Губернатор принял решение, что несовершеннолетние родственники призванных смогут получать выплаты.

Напомним, по состоянию на 22 октября более 3 тыс. мобилизованных белгородцев получили выплаты в 100 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что дети добровольцев получат выплаты наравне с детьми мобилизованных.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Частичная мобилизация#Вячеслав Гладков
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