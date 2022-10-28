В Белгороде появится ночной автобус

Ночной автобус будет ходить под номером «56» от аэропорта через улицы Железнякова и Садовую. Потом через центр города автобус будет выезжать на улицу Щорса и поедет через улицу Костюкова. В конце доедет до Есенина и поедет в обратном направлении.