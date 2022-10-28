Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде появится ночной автобус

Вчера, 09:11
Фото: 1MI
Новый маршрут запустят в городе уже с января 2023 года.

Во время брифинга министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко сообщил, что с нового года в городе появится 10 новых автобусных маршрутов, среди которых запустят и ночной автобусный рейс.

Мы запускаем ночной рейс по городу. Посмотрим, насколько он будет удобен, востребован. И потом будем думать, что делать дальше, как его улучшать.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Ночной автобус будет ходить под номером «56» от аэропорта через улицы Железнякова и Садовую. Потом через центр города автобус будет выезжать на улицу Щорса и поедет через улицу Костюкова. В конце доедет до Есенина и поедет в обратном направлении.

Планируется, что ночной рейс будет курсировать каждый день: в 01:30 отъезжать от аэропорта, а в 02:50 доезжать до Есенина.

Напомним, что в этом году белгородцы активно просили ввести ночной рейс по городу, однако власти ссылались на нецелесообразность такого маршрута с экономической точки зрения.

Редакция «Бел.Ру» в конце сентября проводила опрос о важности введения такого рейса. В опросе приняли участие 1 847 белгородцев, из которых 55,71% жителей проголосовали, что ночные автобусы в агломерации нужны.

 

Жители Белгорода хотят ночной автобус
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2023 году в Белгороде не планируют повышать стоимость проездаКак изменился пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Транспорт#Белгород#Сергей евтушенко#Ночной автобус#Новый рейс
Подпишитесь
Под Белгородом в ДТП погибли семь человек
Сегодня, 19:58
Под Луганском в ходе спецоперации погиб парень из Белгорода
Сегодня, 11:43
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
Сегодня, 13:11
Белгородцы вернулись в повреждённую при обстреле многоэтажку
Сегодня, 19:04
По 5 Августа и Архиерейской: в Белгороде появится ещё семь новых автобусных маршрутов
Сегодня, 13:01
В Белгороде депутатов судят за книгу с признаками экстремизма
Вчера, 18:50