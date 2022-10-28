В Белгороде появится ночной автобус

Во время брифинга министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко сообщил, что с нового года в городе появится 10 новых автобусных маршрутов, среди которых запустят и ночной автобусный рейс.
Мы запускаем ночной рейс по городу. Посмотрим, насколько он будет удобен, востребован. И потом будем думать, что делать дальше, как его улучшать.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Ночной автобус будет ходить под номером «56» от аэропорта через улицы Железнякова и Садовую. Потом через центр города автобус будет выезжать на улицу Щорса и поедет через улицу Костюкова. В конце доедет до Есенина и поедет в обратном направлении.
Планируется, что ночной рейс будет курсировать каждый день: в 01:30 отъезжать от аэропорта, а в 02:50 доезжать до Есенина.
Напомним, что в этом году белгородцы активно просили ввести ночной рейс по городу, однако власти ссылались на нецелесообразность такого маршрута с экономической точки зрения.
Редакция «Бел.Ру» в конце сентября проводила опрос о важности введения такого рейса. В опросе приняли участие 1 847 белгородцев, из которых 55,71% жителей проголосовали, что ночные автобусы в агломерации нужны.