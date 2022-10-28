В 2023 году в Белгородской агломерации появятся 100 новых автобусных остановок

В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области во время брифинга министр Сергей Евтушенко рассказал о появлении в новой маршрутной сети Белгородской агломерации порядка 100 новых остановочных комплексов.
Дополнительные остановки разместят в том числе и по рейсам десяти новых маршрутов.
Также планируется разместить порядка 100 остановочных комплексов. Часть из них уже установлены, но не функционируют. Другие ещё необходимо поставить. Этим мы занимаемся сейчас с коллегами из управления дорожного хозяйства и из администрации Белгородского района.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Ранее Сергей Евтушенко заявлял, что в городе появятся всего 10 новых остановок, включая остановку возле УСК Хоркиной.