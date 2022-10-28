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В 2023 году в Белгородской агломерации появятся 100 новых автобусных остановок

Вчера, 09:54
Фото: 1MI
Часть из них уже установлены, но пока не работают.

В министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области во время брифинга министр Сергей Евтушенко рассказал о появлении в новой маршрутной сети Белгородской агломерации порядка 100 новых остановочных комплексов.

Дополнительные остановки разместят в том числе и по рейсам десяти новых маршрутов.

Также планируется разместить порядка 100 остановочных комплексов. Часть из них уже установлены, но не функционируют. Другие ещё необходимо поставить. Этим мы занимаемся сейчас с коллегами из управления дорожного хозяйства и из администрации Белгородского района.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Ранее Сергей Евтушенко заявлял, что в городе появятся всего 10 новых остановок, включая остановку возле УСК Хоркиной.

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#Город#Новости Белгорода#Транспорт#Белгород#Сергей евтушенко#Остановка#Новая маршрутная сеть#Александра Склярова
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