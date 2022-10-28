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В 2023 году в Белгороде не планируют повышать стоимость проезда

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
После запуска новой маршрутной сети с 1 января 2023 года стоимость проезда останется прежней.

Сегодня, 28 октября, в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области состоялся брифинг по итогам общественных обсуждений маршрутной сети Белгородской агломерации.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил журналистам, что в следующем году не планируется повышать стоимость проезда в общественном транспорте.

Стоимость останется прежней. По карте — 20 рублей и 25 рублей за наличный расчёт.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Напомним, запуск новой маршрутной сети в Белгороде планируется в январе 2023 года. В сентябре 2022 года в министерстве уже говорили о том, что стоимость проезда не изменится, однако риск повышения цены всё ещё остаётся.

Почему в Белгороде может подорожать проезд в автобусах
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