В 2023 году в Белгороде не планируют повышать стоимость проезда

Сегодня, 28 октября, в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области состоялся брифинг по итогам общественных обсуждений маршрутной сети Белгородской агломерации.
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил журналистам, что в следующем году не планируется повышать стоимость проезда в общественном транспорте.
Стоимость останется прежней. По карте — 20 рублей и 25 рублей за наличный расчёт.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Напомним, запуск новой маршрутной сети в Белгороде планируется в январе 2023 года. В сентябре 2022 года в министерстве уже говорили о том, что стоимость проезда не изменится, однако риск повышения цены всё ещё остаётся.