Учёные НИУ «БелГУ» разработали устройство для экспресс-диагностики инсульта

Разработанное устройство также снабжено датчиками движения – акселерометром и магнитным компасом, что позволяет фиксировать факт падения или неподвижности пациента. Изобретение учёных успешно проходит испытания на реальных пациентах: устройством зафиксированы случаи фибрилляции предсердий и в дальнейшем подтверждены на стационарном ЭКГ или при холтеровском мониторировании ЭКГ (что доказывает эффективность работы аппарата) и пациентам назначена антикоагулянтная терапия для профилактики инсульта.