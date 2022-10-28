Учёные НИУ «БелГУ» разработали устройство для экспресс-диагностики инсульта

Как отмечает доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, доцент Людмила Камышникова, для предотвращения фатальных последствий инсульта важно его своевременное диагностирование и оказание необходимой медицинской помощи в течение нескольких часов.
Это делает актуальным использование портативных устройств для мониторинга состояния людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако известные в настоящее время аппараты не всегда отвечают предъявляемым требованиям, в частности, не позволяют вести постоянную запись электрокардиограммы. Имеющиеся устройства для экспресс-диагностики также отличаются сложностью конструкции, дороговизной, неудобностью ношения и необходимостью участия специалиста в выявлении инсульта.
Людмила Камышникова
Команде учёных медицинского института и Студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники НИУ «БелГУ» удалось решить эти проблемы и разработать портативное, неинвазивное, компактное и удобное в использовании устройство доврачебной экспресс-диагностики инсульта.
По словам руководителя СКБ Андрея Алейникова, изобретение представляет собой компактный гибкий корпус для ношения на груди. Устройство снабжено датчиками ЭКГ, датчиками определения наличия движения или местоположения пациента, источником питания, каналом связи и системой тестирования на определение, может ли пациент воспринимать пользовательские уведомления через микрофон для голосовых команд.
Устройство позволяет зафиксировать фибрилляцию предсердий – аномалию, которая может предшествовать инсульту. После этого срабатывает динамик, который озвучивает тестовые вопросы. Полученные от пациента ответы устройство записывает и сравнивает с полученными заранее ответами. Если выявляются речевые отклонения – аппарат диагностирует инсульт и посылает соответствующий сигнал человеку, ухаживающему за пациентом. В противном случае устройство рекомендует обратиться к кардиологу. Аппарат может с периодичностью один раз в час в течение дня, а затем один раз в сутки повторять тестовые вопросы, отслеживая речевую активность человека.
Юлия Павлова, аспирант кафедры факультетской терапии и победитель «Умника»
Разработанное устройство также снабжено датчиками движения – акселерометром и магнитным компасом, что позволяет фиксировать факт падения или неподвижности пациента. Изобретение учёных успешно проходит испытания на реальных пациентах: устройством зафиксированы случаи фибрилляции предсердий и в дальнейшем подтверждены на стационарном ЭКГ или при холтеровском мониторировании ЭКГ (что доказывает эффективность работы аппарата) и пациентам назначена антикоагулянтная терапия для профилактики инсульта.