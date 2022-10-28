У музея-диорамы в Белгороде появится новый директор

Музей-диораму областного центра «Курская битва. Белгородское направление» ждёт новый руководитель. Мария Кугина решила закончить свою карьеру и уйти на «заслуженный отдых». Она возглавляла диораму 33 года. За вклад в культурное развитие города Мария Кугина получила звание «Почётный гражданин города Белгорода».