У музея-диорамы в Белгороде появится новый директор

Музей-диораму областного центра «Курская битва. Белгородское направление» ждёт новый руководитель. Мария Кугина решила закончить свою карьеру и уйти на «заслуженный отдых». Она возглавляла диораму 33 года. За вклад в культурное развитие города Мария Кугина получила звание «Почётный гражданин города Белгорода».
Выразил надежду, что она занимается общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи, сохранением надежды на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
Антон Иванов
Кто возьмёт в свои руки деятельность музея-диорамы и станет новым директором – ещё неизвестно.