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У музея-диорамы в Белгороде появится новый директор

Вчера, 16:33
Фото: 1MI
Мария Кугина, возглавлявшая музей 33 года, решила уйти на заслуженный отдых. Об этом глава города Антон Иванов.

Музей-диораму областного центра «Курская битва. Белгородское направление» ждёт новый руководитель. Мария Кугина решила закончить свою карьеру и уйти на «заслуженный отдых». Она возглавляла диораму 33 года. За вклад в культурное развитие города Мария Кугина получила звание «Почётный гражданин города Белгорода».

Выразил надежду, что она занимается общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи, сохранением надежды на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
Антон Иванов

Кто возьмёт в свои руки деятельность музея-диорамы и станет новым директором – ещё неизвестно.

Антон Иванов провожает Марию Клугину
Фото: https://vk.com/anton_ivanov_adm
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#Ася Дугнист#Мария кугина#Антон Иванов#Белгород#Город#Музей-диорама#Смена руководства#Новости Белгорода#Музей#Культура
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