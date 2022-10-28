Судебные приставы разберутся со списанием денег с карточки мобилизованного белгородца

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка сообщила главе региона о неожиданном списании денег приставами с карточки её мобилизованного мужа. Женщина отметила, что дозвониться до судебных приставов они не смогли.
Если какое-то списание произошло, приставы разберутся, вашу просьбу передал. Надеюсь, проблему быстро решат. Если нет, то ещё раз сообщите мне.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также напомнил белгородцам, что судебные приставы уже приостановили исполнительные производства в отношении 2 тысяч мобилизованных. Общая сумма составила 63 млн рублей.