Сегодня, 28 октября, в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области прошёл брифинг. Министр Сергей Евтушенко рассказал, сколько обращений и замечаний от белгородцев касательно старой маршрутной сети было учтено в разработке новой.
Всего провели восемь встреч с белгородцами, на которых жители рассказали о своих предложениях и замечаниях касательно сети. Всего получили 557 обращений: из них 486 были учтены при корректировке новой маршрутной сети.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Министр отметил, что в январе 2023 года по Белгороду будут курсировать 132 маршрута, включая 10 новых рейсов: из них семь рейсов появятся по просьбам белгородцев.
Жители очень просили пустить новые автобусы по улице Архиерейской, по улице 5 августа через диораму до «Сити Молла», и в Майском-80 от Новой деревни в сторону «Сити Молла». Кроме того, мы добавили два маршрута, которые соединяют сельские поселения с ЦРБ в Стрелецком, а также пустили рейсы по Юго-Западному 2.1 и 2.2.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
С нового года по городу начнут ходить автобусы № 40, № 48, № 50, № 53, № 54 и № 56. Новые маршруты также появятся и в пригородах: № 100, № 130, № 131 и № 136.
Напомним, на разработку новой маршрутной сети Белгородской агломерации, которую запустят уже 1 января 2023 года, потратили 10 млн рублей. По заявлению замгубернатора Владимира Базарова, новая маршрутная сеть станет беспересадочной.
Кроме того, появится больше остановочных комплексов, а цена за проезд останется прежней. Для белгородцев даже сделали схему, на которой можно проследить движение всех автобусных рейсов.