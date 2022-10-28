РФ выделит Белгородской области 521,2 млн рублей на развитие медицины

Белгородской области выделят в 2022 году 521,2 млн рублей трансфертов на сферу здравоохранения. Распоряжение опубликовало правительство РФ.
Регионам предоставят трансфертов на общую сумму в 58,5 млрд рублей из резервного фонда. В список вошёл также город Байконур.
От Минздрава РФ требуется обеспечить заключение необходимых соглашений в течение 30 дней. Доложить о результатах правительству должны до 1 марта следующего года.
Соседней Воронежской области выделят 772,8 млн рублей. Курская область получит 373,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Минфин сократил трансферты в Белгородскую область на 2,3 млрд рублей. Предполагается, что доходы в бюджет региона сократятся на 9,8 млрд рублей.