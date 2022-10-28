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РФ выделит Белгородской области 521,2 млн рублей на развитие медицины

Вчера, 12:46
Фото: 1MI
Соответствующее распоряжение опубликовало российское правительство.

Белгородской области выделят в 2022 году 521,2 млн рублей трансфертов на сферу здравоохранения. Распоряжение опубликовало правительство РФ.

Регионам предоставят трансфертов на общую сумму в 58,5 млрд рублей из резервного фонда. В список вошёл также город Байконур.

От Минздрава РФ требуется обеспечить заключение необходимых соглашений в течение 30 дней. Доложить о результатах правительству должны до 1 марта следующего года.

Соседней Воронежской области выделят 772,8 млн рублей. Курская область получит 373,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин сократил трансферты в Белгородскую область на 2,3 млрд рублей. Предполагается, что доходы в бюджет региона сократятся на 9,8 млрд рублей.

 

Белгородская область получит 218 млн рублей на развитие здравоохранения
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#Наталья Корявых#Медицина#Развитие медецины#Федеральный трансферт
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