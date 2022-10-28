РЭО: ФСИН выбилась в лидеры среди поставщиков контейнеров для раздельного сбора

Контроль за целевым расходованием денег, выделенных по субсидии, ведет Российский экологический оператор (РЭО). Об этом пишет 360tv.ru.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ежегодно в стране изготавливают 6236 баков. 1226 из них производит ФСИН. В прошлом году Москва выделила один миллиард рублей на приобретение регионами контейнеров для раздельного сбора отходов. Контроль за целевым расходованием денег вел РЭО. Эксперты выбрали поставщиков. Последние смогли подтвердить наличие у себя необходимых мощностей. Федеральная служба исполнения наказания тоже стала таким поставщиком. В итоге именно это ведомство направило в регионы страны больше всего контейнеров (14 640 единиц).
ФСИН показала себя надежным производителем. Совместная работа Российского экологического оператора и Федеральной службы исполнения наказания России по снабжению мегаполисов страны контейнерами для раздельного сбора мусора будет продолжена, заявил Денис Буцаев.
Замглавы РЭО Евгений Карелов назвал среднюю цену одного бака. Она равна 16 500 рублям. Представители ФСИН уже подписали 98 договоров с 15 регионами. Территория УФСИН России находится в 73 субъектах РФ.
Правительством в 2021 году утверждена субсидия из федеральной казны на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Сумма субсидии – 1,5 миллиарда рублей. Деньги придут в бюджеты 43 российских регионов. На них будут закуплены свыше 77 000 контейнеров. В прошлом году Москва направила на новые баки для раздельного сбора мусора один миллиард рублей. Средства получили 46 субъектов страны. Их потратили на более чем 65 000 контейнеров для раздельного сбора отходов.