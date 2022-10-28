РЭО: ФСИН выбилась в лидеры среди поставщиков контейнеров для раздельного сбора

Правительством в 2021 году утверждена субсидия из федеральной казны на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Сумма субсидии – 1,5 миллиарда рублей. Деньги придут в бюджеты 43 российских регионов. На них будут закуплены свыше 77 000 контейнеров. В прошлом году Москва направила на новые баки для раздельного сбора мусора один миллиард рублей. Средства получили 46 субъектов страны. Их потратили на более чем 65 000 контейнеров для раздельного сбора отходов.