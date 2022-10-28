РЭО: Эксперты поддерживают решение Путина по реформе РОП

Член нижней палаты парламента Российской Федерации Андрей Луговой согласен с данным утверждением. Он заявил, что обновленный механизм расширенной ответственности производителей должен стартовать как можно быстрее. В законе прописано, что сегодня обеспечением утилизации упаковки должны заниматься все субъекты экономики, которые ее используют. Речь идет о службах доставки, об интернет-торговле и почти о каждом индивидуальном предпринимателе, торгующем на рынке. Необходимо их число сократить, тогда за утилизацию будут отвечать только ее производители.