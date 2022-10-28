РЭО: Эксперты поддерживают решение Путина по реформе РОП

Posted 28 октября 2022, 08:59
Published 28 октября 2022, 08:59
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” (РЭО) заявил, что за счет новых правил РОП администрирование утилизации упаковки будет идти эффективнее. Об этом информирует rg.ru.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в ближайшее время останется в прошлом неэффективное администрирование миллионов маленьких компаний, которые пользуются упаковкой. Специалисты станут более качественно контролировать производителей соответствующей тары. Всего таких производителей выявили примерно 2 500 единиц. Помимо этого, начиная с 2025 года, власти одобрили введение 100% нормативов утилизации для тары.
Не так давно вице-премьер Виктория Абрамченко направила обращение президенту Российской Федерации. Письмо содержало идеи, касающиеся совершенствования механизма расширенной ответственности производителей. Инициатива предусматривает, что с 2023 года ответственность за утилизацию всей изготавливаемой тары ложится на ее производителей.
Одновременно с этим никуда не денется ответственность производителей товаров. Предприниматели будут приобретать упаковку уже с учетом расходов на ее утилизацию.
По мнению исполнительного директора Лиги переработчиков макулатуры Алексея Сергеева, в сегодняшней системе РОП в отношении ставок экосбора используют понижающий коэффициент. Это дает стимул использовать неутилизируемые виды упаковки. Лига поддерживает решение по устранению этого недоразумения, содержащееся в предлагаемых правительством поправках к законодательству о расширенной ответственности производителей.
Сооснователь предприятия «СОЭМЗ» Денис Кондратьев говорит, что действующий механизм РОП предусматривает привлечение десятков тысяч инспекторов и администраторов. Систему проверок выстроили несправедливо. Решить проблему могут электронные реестры и перенос ответственности на производителей упаковки.
Член нижней палаты парламента Российской Федерации Андрей Луговой согласен с данным утверждением. Он заявил, что обновленный механизм расширенной ответственности производителей должен стартовать как можно быстрее. В законе прописано, что сегодня обеспечением утилизации упаковки должны заниматься все субъекты экономики, которые ее используют. Речь идет о службах доставки, об интернет-торговле и почти о каждом индивидуальном предпринимателе, торгующем на рынке. Необходимо их число сократить, тогда за утилизацию будут отвечать только ее производители.
Член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева добавила, что о нагрузке на бизнесменов может рассуждать лишь тот, кто не знает, что по факту она ложится на обычных граждан.
Эксперт подчеркивает, что перенос ответственности на производителей тары существенно сократит путаницу, которая в наши дни не позволяет организациям определить, кто и за что должен платить.