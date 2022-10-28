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Posted 28 октября 2022, 08:59

Published 28 октября 2022, 08:59

Modified 9 декабря 2024, 16:02

Updated 9 декабря 2024, 16:02

РЭО: Эксперты поддерживают решение Путина по реформе РОП

РЭО: Эксперты поддерживают решение Путина по реформе РОП

28 октября 2022, 08:59
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Грядущим изменениям в механизме расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки положительную оценку дали специалисты отрасли обращения с отходами. Владимир Путин тоже поддержал поправки.

Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” (РЭО) заявил, что за счет новых правил РОП администрирование утилизации упаковки будет идти эффективнее. Об этом информирует rg.ru.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в ближайшее время останется в прошлом неэффективное администрирование миллионов маленьких компаний, которые пользуются упаковкой. Специалисты станут более качественно контролировать производителей соответствующей тары. Всего таких производителей выявили примерно 2 500 единиц. Помимо этого, начиная с 2025 года, власти одобрили введение 100% нормативов утилизации для тары.

Не так давно вице-премьер Виктория Абрамченко направила обращение президенту Российской Федерации. Письмо содержало идеи, касающиеся совершенствования механизма расширенной ответственности производителей. Инициатива предусматривает, что с 2023 года ответственность за утилизацию всей изготавливаемой тары ложится на ее производителей.

Одновременно с этим никуда не денется ответственность производителей товаров. Предприниматели будут приобретать упаковку уже с учетом расходов на ее утилизацию.

По мнению исполнительного директора Лиги переработчиков макулатуры Алексея Сергеева, в сегодняшней системе РОП в отношении ставок экосбора используют понижающий коэффициент. Это дает стимул использовать неутилизируемые виды упаковки. Лига поддерживает решение по устранению этого недоразумения, содержащееся в предлагаемых правительством поправках к законодательству о расширенной ответственности производителей.

Сооснователь предприятия «СОЭМЗ» Денис Кондратьев говорит, что действующий механизм РОП предусматривает привлечение десятков тысяч инспекторов и администраторов. Систему проверок выстроили несправедливо. Решить проблему могут электронные реестры и перенос ответственности на производителей упаковки.

Член нижней палаты парламента Российской Федерации Андрей Луговой согласен с данным утверждением. Он заявил, что обновленный механизм расширенной ответственности производителей должен стартовать как можно быстрее. В законе прописано, что сегодня обеспечением утилизации упаковки должны заниматься все субъекты экономики, которые ее используют. Речь идет о службах доставки, об интернет-торговле и почти о каждом индивидуальном предпринимателе, торгующем на рынке. Необходимо их число сократить, тогда за утилизацию будут отвечать только ее производители.

Член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева добавила, что о нагрузке на бизнесменов может рассуждать лишь тот, кто не знает, что по факту она ложится на обычных граждан.

Эксперт подчеркивает, что перенос ответственности на производителей тары существенно сократит путаницу, которая в наши дни не позволяет организациям определить, кто и за что должен платить.

#Светлана Павлова
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