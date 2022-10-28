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Расписание автобусов должно появиться на всех остановках Белгорода и района

Вчера, 10:16
Фото: 1MI
Расписание автобусов хотят разместить на всех остановках города.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко во время брифинга сообщил о планах разместить на остановках города расписание автобусов. По словам министра, над окончательным вариантом таблички ещё раздумывают.

Вот представьте, если мы повесим на остановку «РИО» расписание всех 24 автобусов. Повесить-то повесим, но насколько это будет удобно и информативно? Возможно, повесим расписание только на конечных остановках, но мы ещё обсуждаем этот вопрос. Хотим придумать удобный вариант для всех.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

Напомним, 15 сентября белгородцы приняли участие в обсуждении новой маршрутной сети, где пенсионеры попросили повесить на остановочных комплексах схемы движения транспорта. Тогда мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на остановках должны появиться интерактивные информационные табло. 

Белгородцы просят повесить на остановках схемы маршрутов и расписание автобусов
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Транспорт#Белгород#Сергей евтушенко#Остановка#Расписание автобусов#Общественный транспорт#Новая маршрутная сеть
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