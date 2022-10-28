Расписание автобусов должно появиться на всех остановках Белгорода и района

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко во время брифинга сообщил о планах разместить на остановках города расписание автобусов. По словам министра, над окончательным вариантом таблички ещё раздумывают.
Вот представьте, если мы повесим на остановку «РИО» расписание всех 24 автобусов. Повесить-то повесим, но насколько это будет удобно и информативно? Возможно, повесим расписание только на конечных остановках, но мы ещё обсуждаем этот вопрос. Хотим придумать удобный вариант для всех.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
Напомним, 15 сентября белгородцы приняли участие в обсуждении новой маршрутной сети, где пенсионеры попросили повесить на остановочных комплексах схемы движения транспорта. Тогда мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что на остановках должны появиться интерактивные информационные табло.