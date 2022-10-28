Ремонт повреждённого при обстреле дома в Белгороде завершат к 1 февраля

На втором этапе работ должны восстановить две повреждённые квартиры. Все работы по восстановлению дома обещают завершить к 1 февраля. Жителей одной из квартир временно переселили в гостиницу, вторая семья сама нашла место для проживания. Им докладывают и о ходе работ, и о всех принимаемых решениях и экспертных заключениях.