Ремонт повреждённого при обстреле дома в Белгороде завершат к 1 февраля

Основные повреждённые конструкции демонтировали, работы идут в двух сильно повреждённых квартирах и на техническом этаже. Идёт монтаж внутренних перекрытий. Продолжаются работы и вокруг дома. Жителям пока открыли второй вход через работающий магазин. Основной вход планируют открыть к концу следующей недели.
На втором этапе работ должны восстановить две повреждённые квартиры. Все работы по восстановлению дома обещают завершить к 1 февраля. Жителей одной из квартир временно переселили в гостиницу, вторая семья сама нашла место для проживания. Им докладывают и о ходе работ, и о всех принимаемых решениях и экспертных заключениях.
Самое главное, чтобы соблюдались меры предосторожности, потому что строительные работы всё ещё идут. Задача управляющей компании — проинструктировать жильцов. А задача строительной компании — очень аккуратно выполнять свои работы. Я хочу, чтобы все понимали, что работы проводят профессионалы и профессионалы дают этому оценку.
Вячеслав Гладков
Дом № 42г на улице Губкина в Белгороде пострадал после попадания обломков ракеты во время обстрела города со стороны Украины 13 октября. Жители дома не пострадали.