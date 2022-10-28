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Ремонт повреждённого при обстреле дома в Белгороде завершат к 1 февраля

Вчера, 11:19
Фото: правительство Белгородской области
ремонт повреждённого при обстреле дома в Белгороде
Жителям повреждённого взрывом дома в Белгороде открыли вход через магазин. Главный вход планируют открыть к концу следующей недели, сообщили в правительстве области. Работы проинспектировал Вячеслав Гладков.

Основные повреждённые конструкции демонтировали, работы идут в двух сильно повреждённых квартирах и на техническом этаже. Идёт монтаж внутренних перекрытий. Продолжаются работы и вокруг дома. Жителям пока открыли второй вход через работающий магазин. Основной вход планируют открыть к концу следующей недели.

На втором этапе работ должны восстановить две повреждённые квартиры. Все работы по восстановлению дома обещают завершить к 1 февраля. Жителей одной из квартир временно переселили в гостиницу, вторая семья сама нашла место для проживания. Им докладывают и о ходе работ, и о всех принимаемых решениях и экспертных заключениях.

Самое главное, чтобы соблюдались меры предосторожности, потому что строительные работы всё ещё идут. Задача управляющей компании — проинструктировать жильцов. А задача строительной компании — очень аккуратно выполнять свои работы. Я хочу, чтобы все понимали, что работы проводят профессионалы и профессионалы дают этому оценку.
Вячеслав Гладков

Дом № 42г на улице Губкина в Белгороде пострадал после попадания обломков ракеты во время обстрела города со стороны Украины 13 октября. Жители дома не пострадали.

 

ремонт повреждённого ракетой дома в Белгородеремонт повреждённого ракетой дома в Белгороде
ремонт повреждённого ракетой дома в Белгороде
Фото: правительство Белгородской области
Обстрел Белгорода 13 октября: пострадавший дом, экспертиза, эвакуированные жители
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