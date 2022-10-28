Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям

C 11 октября 2021 года филиал детской стоматполиклиники в Белгороде на улице Щорса закрыт на капитальный ремонт. В настоящее время маленьких пациентов со всего города принимают только в филиале на проспекте Славы. При этом лечат там не только детей с городской пропиской, но и, например, жителей Журавлёвки, которые проживают в гостинице в областном центре.
Традиционно попасть без проблем на приём к специалисту невозможно. Об этом журналистам «Бел.Ру» рассказала белгородка, которая посетила поликлинику на проспекте Славы вечером 27 октября.
В регистратуре отправляют на приём к стоматологам в два кабинета. Причём записаться заранее невозможно – необходимо занимать живую очередь. Около 17:00 под дверью одного из кабинетов находилось порядка 10 маленьких пациентов с их родителями. Примечательно, что место ожидания, очевидно, не соответствует очереди — родители и дети вынуждены были стоять под кабинетом, потому что мест для сидения на всех не хватало.
С 17:00 до 18:00 врач успела принять всего двоих детей. Просидев в очереди ещё час, обратившаяся в редакцию белгородка всё-таки сумела попасть к стоматологу. Но, на удивление, врач только осмотрела ребёнка (что заняло порядка трёх-пяти минут), указала, какие зубы нужно лечить, и отправила записываться на приём на лечение.
Как можно было собрать весь город в одной поликлинике, не обеспечив для этого необходимых условий? И как можно за час принять всего двоих? Мы просидели в кабинете не дольше пяти минут. Тогда, получается, остальным зубы лечили, а нас отправили на запись? Всё для людей.
Мария, белгородка
В этот же вечер записаться нельзя. Запись открывается на следующий день с 08:00. В регистратуре сообщили, что можно записаться онлайн или приехать за талоном. Утром, 28 октября, белгородка попыталась записаться через «Электронную регистратуру». В 08:02 талоны появились, но при выборе врача высветилось окно, что записаться онлайн невозможно. Позвонив в поликлинику, женщине ответили, что запись открыта только на 14 ноября.
То есть ребёнок две недели будет ходить с дыркой в зубе. Пока он не тревожит. Но если за это время появятся боли? Не лучше ли предупредить развитие кариеса и оказать помощь на месте, а не отправлять ждать?
Мария, белгородка
Примечательно, что в этой же поликлинике есть платная регистратура. Там стоимость лечения одного молочного зуба стартует от 2500 рублей, а коренного — от 3500 рублей. При этом, например, в одной из частных клиник Белгорода подлечить коренной зуб у ребёнка стоит от 2100 рублей.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство.