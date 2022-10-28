Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям

C 11 октября 2021 года филиал детской стоматполиклиники в Белгороде на улице Щорса закрыт на капитальный ремонт. В настоящее время маленьких пациентов со всего города принимают только в филиале на проспекте Славы. При этом лечат там не только детей с городской пропиской, но и, например, жителей Журавлёвки, которые проживают в гостинице в областном центре.