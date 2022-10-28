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Под Белгородом в ДТП погибли семь человек

Вчера, 16:58
Фото: 1MI
Ещё трое пострадали. О страшной аварии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Произошло всё вечером 28 октября. По предварительным данным, «ГАЗель» рабочих пилорамы столкнулась с бензовозом, стоявшим на обочине. Рабочие возвращались домой.

В данный момент известно о семи погибших и трёх пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал «112», ДТП произошло в районе села Купино Шебекинского горокруга.

Бригады скорой помощи уже выехали на место аварии для оказания необходимой помощи.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков уже дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову вместе с ГИБДД разобраться в случившемся.

Фото: https://t.me/ENews112
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