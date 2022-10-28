Под Белгородом в ДТП погибли семь человек

Произошло всё вечером 28 октября. По предварительным данным, «ГАЗель» рабочих пилорамы столкнулась с бензовозом, стоявшим на обочине. Рабочие возвращались домой.



В данный момент известно о семи погибших и трёх пострадавших.



Как сообщает телеграм-канал «112», ДТП произошло в районе села Купино Шебекинского горокруга.