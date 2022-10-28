Под Белгородом в ДТП погибли семь человек

Произошло всё вечером 28 октября. По предварительным данным, «ГАЗель» рабочих пилорамы столкнулась с бензовозом, стоявшим на обочине. Рабочие возвращались домой.
В данный момент известно о семи погибших и трёх пострадавших.
Как сообщает телеграм-канал «112», ДТП произошло в районе села Купино Шебекинского горокруга.
Бригады скорой помощи уже выехали на место аварии для оказания необходимой помощи.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков уже дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову вместе с ГИБДД разобраться в случившемся.