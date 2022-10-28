Орловского священника винят в Сети за передачу данных украинской стороне

Священнослужитель собирается обращаться в полицию. Написанное в интернете он называет клеветой. Мужчина 17 лет является настоятелем Свято-Сергиевского кафедрального собора в Ливнах. Он признался, что за годы службы даже предположить не мог, что столкнётся с подобным.