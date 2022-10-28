Орловского священника винят в Сети за передачу данных украинской стороне

Священника из города Ливны обвиняют в передаче данных Украине. Позже в Сети появился пост, что настоятеля храма арестовали. На самом деле он продолжает свою работу.
Священнослужитель собирается обращаться в полицию. Написанное в интернете он называет клеветой. Мужчина 17 лет является настоятелем Свято-Сергиевского кафедрального собора в Ливнах. Он признался, что за годы службы даже предположить не мог, что столкнётся с подобным.
Авторов постов священник назвал недругами православия. По его словам, он мог бы это проглотить, но дело касается не только его. Священнослужитель также уверен, что специалисты быстро вычислят виновного.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали подозреваемого в передаче информации украинцам полицейского.