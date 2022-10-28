Названы лауреаты премии InterComm 2022

Премия InterComm проводится каждый год. В конкурсе участвуют проекты, посвященные корпоративным медиа и корпоративной культуре, а также построению бренда работодателя. К рассмотрению принимались и разработки в сфере маркетинга и антикризисных решений, оценивались личные и командные достижения специалистов в сфере коммуникаций, пишет издание NewsNN.ru.