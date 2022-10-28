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Названы лауреаты премии InterComm 2022

Вчера, 15:01
Организаторы главной отраслевой премии InterComm 2022 по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре назвали победителей. Церемония награждения прошла в Москве 27 октября.

Премия InterComm проводится каждый год. В конкурсе участвуют проекты, посвященные корпоративным медиа и корпоративной культуре, а также построению бренда работодателя. К рассмотрению принимались и разработки в сфере маркетинга и антикризисных решений, оценивались личные и командные достижения специалистов в сфере коммуникаций, пишет издание NewsNN.ru.

В 2022 году на рассмотрение экспертной комиссии было направлено 207 проектов, распределенных по тринадцати номинациям. В состав жюри вошли порядка 50 директоров коммуникационных отделов крупнейших организаций, а также преподавателей вузов и представителей консалтинговых агентств.

В номинации «Люди и технологии» I место досталось платформе «Пульс» от Сбера. II и III места достались банку «Тинькофф» и АО «ДОМ.РФ».

Победителем в номинации «Медиа» стал банк «Открытие». На II месте — ООО «ПЭК», на III — банк «Тинькофф».

Лауреатом номинации «Образ жизни» стала российская биотехнологическая компаний «Биокад». II и III места распределились между КИВИ Банком (АО) — »Комьюнити QIWI» и торговой сетью «Пятерочка».

В номинации «Общий знаменатель» победителем стал Сбер — «Поехали». II место досталось ПАО «Газпром нефть», а III — группе «Полюс».

В номинации «Работа мечты» победило ОАО «РЖД», на II месте — Альфа-Банк, на III — Газпромбанк.

В номинации «Событие» I место заняла компания «Русагро», II — КИВИ Банк (АО), III — Сбер.

Лауреатом номинации «Стратегия» стал банк «Открытие». На II месте — банк «Тинькофф».

I место в номинации «Территория добра» жюри присвоило банку «Тинькофф», II — торговой сети «Пятерочка», III — Сберу.

В номинации «Точка роста» победителем стал Сбер. II место у ООО «ПЭК», III — у Альфа-Банка.

Лидерами номинации «Устойчивое развитие» стали нефтехимическая компания «СИБУР», банк «Тинькофф» и Сбер.

КИВИ Банк стал победителем номинации «Энергия команды». II и III места достались АО «Газпромбанк» и «Белоярской АЭС» — филиалу «Росэнергоатома».

Торговая сеть «Пятерочка» победила в номинации «Команда года». II место занял банк «Открытие», III — группа компаний «Р-Фарм».

В этом году была учреждена награда «Проект года». Она досталась компании «Металлоинвест», которая представила на премию проект «Сказки на ночь».

Официальным информационным партнером премии является холдинг 1MI.

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