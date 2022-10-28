Названы лауреаты премии InterComm 2022

Премия InterComm проводится каждый год. В конкурсе участвуют проекты, посвященные корпоративным медиа и корпоративной культуре, а также построению бренда работодателя. К рассмотрению принимались и разработки в сфере маркетинга и антикризисных решений, оценивались личные и командные достижения специалистов в сфере коммуникаций, пишет издание NewsNN.ru.
В 2022 году на рассмотрение экспертной комиссии было направлено 207 проектов, распределенных по тринадцати номинациям. В состав жюри вошли порядка 50 директоров коммуникационных отделов крупнейших организаций, а также преподавателей вузов и представителей консалтинговых агентств.
В номинации «Люди и технологии» I место досталось платформе «Пульс» от Сбера. II и III места достались банку «Тинькофф» и АО «ДОМ.РФ».
Победителем в номинации «Медиа» стал банк «Открытие». На II месте — ООО «ПЭК», на III — банк «Тинькофф».
Лауреатом номинации «Образ жизни» стала российская биотехнологическая компаний «Биокад». II и III места распределились между КИВИ Банком (АО) — »Комьюнити QIWI» и торговой сетью «Пятерочка».
В номинации «Общий знаменатель» победителем стал Сбер — «Поехали». II место досталось ПАО «Газпром нефть», а III — группе «Полюс».
В номинации «Работа мечты» победило ОАО «РЖД», на II месте — Альфа-Банк, на III — Газпромбанк.
В номинации «Событие» I место заняла компания «Русагро», II — КИВИ Банк (АО), III — Сбер.
Лауреатом номинации «Стратегия» стал банк «Открытие». На II месте — банк «Тинькофф».
I место в номинации «Территория добра» жюри присвоило банку «Тинькофф», II — торговой сети «Пятерочка», III — Сберу.
В номинации «Точка роста» победителем стал Сбер. II место у ООО «ПЭК», III — у Альфа-Банка.
Лидерами номинации «Устойчивое развитие» стали нефтехимическая компания «СИБУР», банк «Тинькофф» и Сбер.
КИВИ Банк стал победителем номинации «Энергия команды». II и III места достались АО «Газпромбанк» и «Белоярской АЭС» — филиалу «Росэнергоатома».
Торговая сеть «Пятерочка» победила в номинации «Команда года». II место занял банк «Открытие», III — группа компаний «Р-Фарм».
В этом году была учреждена награда «Проект года». Она досталась компании «Металлоинвест», которая представила на премию проект «Сказки на ночь».
Официальным информационным партнером премии является холдинг 1MI.