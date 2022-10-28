Национальный рекламный форум соберет ресурсы рекламного бизнеса в РФ

Под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР — специальная сессия соберет представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникших проблем и изменений. Эксперты в рамках дискуссии проведут разбор важных практических вопросов индустрии, среди которых — сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке НРФ’6 игроки рынка освоят методы адаптации к законодательным изменениям в режиме реального времени путем объективной оценки высококвалифицированных экспертов, информирует transsibinfo.com.
Создание единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) увеличило нагрузку на отрасль и вызвало дальнейшие изменения в работе с информацией. Помимо этого, добавилась обязанность передавать сведения обо всех рекламных кампаниях. Поэтому эффективная работа с данными остается основой для создания успешной бизнес-стратегии в текущих условиях.
Новые тенденции и подходы работы с данными и программатик окажутся в центре внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на большой сессии Big data & programmatic. В качестве модераторов дискуссии выступят вице-президенты АРИР Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group). Среди подтвержденных экспертов — Анатолий Новожилов (Platforma), Екатерина Макаренкова (Getintent), Вячеслав Кан (Gallery), Дмитрий Федосеев (Hybrid), Александра Клюева (OMD OM Group), Николай Мельников («МедиаСкаут»), Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком»), Анастасия Фомина (OZON), Екатерина Кучерова (Valenta), Анна Добрянская (АНО «Национальные приоритеты»), Елена Нечаева («МегаФон») и другие.
Деловая программа форума затронет широкий спектр вопросов, нацеленных в том числе на оценку развития интерактивной рекламы. Подбор инструментов, последствия ухода с отечественного рынка зарубежных рекламодателей и технологических игроков, стандартизация деятельности мотивируют участников на формирование единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.
Регистрация и подробности доступны на официальном сайте.
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