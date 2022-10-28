Национальный рекламный форум соберет ресурсы рекламного бизнеса в РФ

Под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР — специальная сессия соберет представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникших проблем и изменений. Эксперты в рамках дискуссии проведут разбор важных практических вопросов индустрии, среди которых — сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке НРФ’6 игроки рынка освоят методы адаптации к законодательным изменениям в режиме реального времени путем объективной оценки высококвалифицированных экспертов, информирует transsibinfo.com.