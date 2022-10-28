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Наталия Полуянова — координатор федерального проекта «Женское движение Единой России»

Вчера, 09:32
Фото: соцсети Наталии Полуяновой
В рамках проекта ведётся активная работа с семьями мобилизованных.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталия Полуянова назначена координатором федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Общественный совет партийного проекта возглавила заместитель Секретаря Генерального совета Партии Дарья Лантратова.

В рамках партийного проекта ведётся активная работа с семьями мобилизованных (матерями, жёнами и детьми).

Помимо этого, одно из направлений работы — объединение и поддержка женщин-предпринимателей, содействие им в проблемных точках. Работа проводится при поддержке федерального партийного проекта «Предпринимательство».

Фото: соцсети Наталии Полуяновой

Также поддержка, сопровождение и обучение оказывается женщинам в политике. В рамках проекта девушки занимаются разработкой совместных законодательных инициатив, а на обучающих программах и семинарах повышают свои профессиональные компетенции.

Совместно с партийным проектом сформируем для 89 региональных советов страны единую дискуссионную площадку, на которой каждая из вас сможет проявить себя, оказать помощь нуждающимся, получить новые профессиональные компетенции.
Наталия Полуянова
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Наталия полуянова
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