ИРИ включил в нацпроект достижения Тульской области

В Тульской области среди достижений были названы формирование общественных территорий, строительство транспортной развязки, создание оружейного музея и ледовой арены.
По информации tagilcity.ru, Тула известна множеством архитектурных памятников и исторических достопримечательностей. Их здесь не меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
В городе каждый год благоустраиваются общественные пространства. Так, в 2017 году состоялось возрождение Казанской набережной. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» произведен ремонт сквера «Студенческий». Такое наименование горожане придумали сами, они же голосовали за реставрацию парка.
Объездная транспортная развязка «Восточный обвод», построенная в восточной части Тулы, значительно разгрузила город от автомобилей. В 2023–2024 годах планируется проведение новой магистрали, длина которой достигнет 1,5 км.
Ярким событием в Туле стало открытие государственного музея оружия. Помещение его имеет необычную форму шлема. В музее можно посетить интерактивные выставки, воссозданный цех оружейного завода, увидеть богатую коллекцию оружия.
В рамках празднования 500-летия Тульского кремля состоялось открытие Музейного квартала — оригинального комплексного музейного кластера. Здесь располагаются филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы «Ясная Поляна», музеев-заповедников «Поленово» и «Куликово поле». В этом году запущен проект «Музейное лето в Туле». В программу входит более ста мероприятий — фестивали, концерты, выставки.
В Тульской области появилась большая ледовая арена «Тропик». Она названа в честь тульской хоккейной команды. Это комфортный спорткомплекс, где проходят хоккейные игры, проводятся тренировки по фигурному катанию, функционируют спортивные школы. Также в Тульской области возведено пять крупных спортивных объектов: ФОК «Заречье», ледовая арена в Щёкино, ФОК «Олимп» имени А.Н. Уварова», спортивный комплекс «Тула Арена», крытая ледовая арена LifeTime.