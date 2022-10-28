ИРИ включил в нацпроект достижения Тульской области

В городе каждый год благоустраиваются общественные пространства. Так, в 2017 году состоялось возрождение Казанской набережной. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» произведен ремонт сквера «Студенческий». Такое наименование горожане придумали сами, они же голосовали за реставрацию парка.