ИРИ: Успехи Тюменской области вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

В Тюмени появился центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Данный объект может похвастаться удобным для жителей и гостей города местоположением, при этом его инфраструктура и трассы для лыжников были построены в соответствии с полным перечнем требований FIS и предназначены для проведения международных телетрансляций.