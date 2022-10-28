ИРИ: Успехи Тюменской области вошли в нацпроект «20 главных событий России за 20 лет»

Медиахолдинг 1MI и автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) рассматривают основные достижения региона в рамках реализации национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».
Респонденты в возрасте от 18 до 35 лет участвуют в социологическом исследовании, выбирая 15 наиболее значимых для российской молодежи событий на уровне России, а также пять событий, важных для конкретного субъекта РФ, сообщает nashgorod.ru.
Относительно недавно в Тюмени открыли четырехуровневую набережную реки Туры, которая получила статус одной из точек туристического маршрута ЮНЕСКО. Набережная построена в виде нескольких ярусов с гранитным основанием, территориями для прогулок, смотровыми площадками и фонтаном. В 2019 году начали облагораживать и левый берег реки, удалось восстановить ряд значимых памятников архитектуры.
Приняв участие в государственном проекте «Здоровье», власти региона построили федеральный центр высоких медицинских технологий по профилю «Нейрохирургия». На сегодняшний день в медучреждении функционируют пять нейрохирургических отделений, поликлиника, приемное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, клиническая лаборатория, отделение лучевой диагностики. Врачи центра успешно провели свыше 25 тысяч узкопрофильных операционных вмешательств.
В столице региона подошло к завершению строительство кольцевой автодороги. Четырехполосная дорога длиной в 55 километров соединила в общую систему ряд федеральных трасс — екатеринбургскую, курганскую, омскую, ханты-мансийскую.
В регионе успешно воплощаются масштабные инициативы нефтехимической отрасли. Особо стоит выделить Антипинский нефтеперерабатывающий завод и комплекс «Тобольск-Полимер» холдинга «СИБУР». Мощность Антипинского НПЗ — 7,5 млн тонн нефти в год, при этом уровень качества выпускаемого дизельного топлива соответствует экостандарту «Евро-5». А «Тобольск-Полимер» был включен в тройку самых крупных промышленных мощностей данной отрасли по всему миру.
В Тюмени появился центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Данный объект может похвастаться удобным для жителей и гостей города местоположением, при этом его инфраструктура и трассы для лыжников были построены в соответствии с полным перечнем требований FIS и предназначены для проведения международных телетрансляций.
Не так давно заработавший центр мирового уровня «Тюмень-дзюдо» попал в топ-3 лучших спорткомплексов для дзюдоистов в мире. Центр занимает трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров.