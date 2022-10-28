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Гладков позавтракал с мобилизованными белгородцами

Вчера, 12:05
Фото: телеграм-канал Вячеслав Гладкова
Гладков посетил военчасть с мобилизованными белгородцами
Губернатор рассказал о питании военнослужащих и их обмундировании. Подробности глава региона написал в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков посетил мобилизованных в соседнем регионе и рассказал об условиях, в которых находятся военнослужащие. В частности, он написал о питании и обмундировании.

Губернатор попал в часть на завтрак. По его словам, жалоб на питание нет, он ещё раз в этом убедился. Не хватает только корочанских яблок. Чиновник пообещал, что они поступят в часть и будут в ежедневном рационе военных.

Положенное по уставу обмундирование также выдаётся. Дополнительное снаряжение уже передали. В течение суток выдадут сапоги и зимние берцы, спальные мешки, коврики.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков показывал белгородцам, как кормят мобилизованных. Глава региона успокоил их родственников. Также жительница региона жаловалась на отсутствие у призванных мужчин зимних вещей.

 

Гладков посетил военчасть с мобилизованными белгородцамиГладков посетил военчасть с мобилизованными белгородцами
Гладков посетил военчасть с мобилизованными белгородцами
Фото: телеграм-канал Вячеслав Гладкова
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#Наталья Корявых#Общество#Частичная мобилизация#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Военная часть#Визит губернатора#Питание
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