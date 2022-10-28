Гладков позавтракал с мобилизованными белгородцами

Вячеслав Гладков посетил мобилизованных в соседнем регионе и рассказал об условиях, в которых находятся военнослужащие. В частности, он написал о питании и обмундировании.
Губернатор попал в часть на завтрак. По его словам, жалоб на питание нет, он ещё раз в этом убедился. Не хватает только корочанских яблок. Чиновник пообещал, что они поступят в часть и будут в ежедневном рационе военных.
Положенное по уставу обмундирование также выдаётся. Дополнительное снаряжение уже передали. В течение суток выдадут сапоги и зимние берцы, спальные мешки, коврики.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков показывал белгородцам, как кормят мобилизованных. Глава региона успокоил их родственников. Также жительница региона жаловалась на отсутствие у призванных мужчин зимних вещей.