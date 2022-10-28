Гладков не передал привет минстрою после проверки детсадов в Белгороде

Губернатор Белгородской области 27 октября посетил детские сады, которые сейчас находятся на капитальном ремонте. Уже в конце года должны открыться четыре дошкольных учреждения Белгорода, однако только в детском саду №63 работа близится к завершению.
Вячеслав Гладков отметил, что остался недоволен ходом работ в трёх объектах образования:
Глава региона пообещал продолжить следить за ходом выполнения работ в детских садах.
Внеплановые проверки продолжу и дальше. Министерству строительства Белгородской области большой привет не передаю.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в течение 2022 года в области планировали отремонтировать 12 из 48 школ и 10 детских садов. Всего на капитальный ремонт школ и детских садов направили более 2 млрд рублей.