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Гладков не передал привет минстрою после проверки детсадов в Белгороде

Вчера, 22:07
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков остался недоволен ходом строительных работ в детских садах

По мнению губернатора, работы близятся к концу только в одном детском саду.

Губернатор Белгородской области 27 октября посетил детские сады, которые сейчас находятся на капитальном ремонте. Уже в конце года должны открыться четыре дошкольных учреждения Белгорода, однако только в детском саду №63 работа близится к завершению.

Вячеслав Гладков отметил, что остался недоволен ходом работ в трёх объектах образования:

  • В детском саду №48 ещё предстоит сделать много наружных работ, однако погодные условия ухудшаются;
  • В детском саду №16 работа стала продвигаться быстрее, но ещё предстоит выполнить приличный объём работ;
  • А к детскому саду №1 у главы региона больше всего вопросов: тут не запущено тепло, не до конца закрыт контур, отделкой помещений занимается недостаточно людей, а наружные работы ведутся медленно.
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Глава региона пообещал продолжить следить за ходом выполнения работ в детских садах.

Внеплановые проверки продолжу и дальше. Министерству строительства Белгородской области большой привет не передаю.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в течение 2022 года в области планировали отремонтировать 12 из 48 школ и 10 детских садов. Всего на капитальный ремонт школ и детских садов направили более 2 млрд рублей.

На ремонт школ и детсадов в Белгороде направят свыше 2 млрд рублей
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#Александра Склярова#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ремонт#Детские сады
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