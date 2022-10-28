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Posted 27 октября 2022, 22:07

Published 27 октября 2022, 22:07

Modified 1 декабря 2024, 08:08

Updated 1 декабря 2024, 08:08

Гладков не передал привет минстрою после проверки детсадов в Белгороде

27 октября 2022, 22:07

Вячеслав Гладков остался недоволен ходом строительных работ в детских садах

Сюжет
Образование
По мнению губернатора, работы близятся к концу только в одном детском саду.

Губернатор Белгородской области 27 октября посетил детские сады, которые сейчас находятся на капитальном ремонте. Уже в конце года должны открыться четыре дошкольных учреждения Белгорода, однако только в детском саду №63 работа близится к завершению.

Вячеслав Гладков отметил, что остался недоволен ходом работ в трёх объектах образования:

  • В детском саду №48 ещё предстоит сделать много наружных работ, однако погодные условия ухудшаются;
  • В детском саду №16 работа стала продвигаться быстрее, но ещё предстоит выполнить приличный объём работ;
  • А к детскому саду №1 у главы региона больше всего вопросов: тут не запущено тепло, не до конца закрыт контур, отделкой помещений занимается недостаточно людей, а наружные работы ведутся медленно.

Глава региона пообещал продолжить следить за ходом выполнения работ в детских садах.

Внеплановые проверки продолжу и дальше. Министерству строительства Белгородской области большой привет не передаю.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в течение 2022 года в области планировали отремонтировать 12 из 48 школ и 10 детских садов. Всего на капитальный ремонт школ и детских садов направили более 2 млрд рублей.

На ремонт школ и детсадов в Белгороде направят свыше 2 млрд рублей
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#Александра Склярова#Ремонт#Образование#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Вячеслав Гладков
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