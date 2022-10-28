Движение по низовому мосту на Волчанской в Белгороде откроют 1 ноября

Движение по низовому мосту через Северский Донец планируют открыть первого ноября. Капремонт начался ещё в апреле. Его делают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонт дорожники завершили на 84 %. Рабочие укладывают асфальтобетон, делают ограждения и пешеходные переходы к мосту. Полностью работы должны завершиться 1 декабря.
Верховой мост через реку Северский Донец также приводят в порядок. Движение по нему уже открыто. Общая стоимость работ составила 100 млн рублей. В 2022 году по нацпроекту должны ремонтировать шесть мостов, четыре из них сдадут в этом году.