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Posted 28 октября 2022, 07:52

Published 28 октября 2022, 07:52

Modified 28 октября 2022, 07:54

Updated 28 октября 2022, 07:54

Движение по низовому мосту на Волчанской в Белгороде откроют 1 ноября

28 октября 2022, 07:52
Сюжет
Касается каждого
Капитальный ремонт объекта стартовал в апреле. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в региональном правительстве.

Движение по низовому мосту через Северский Донец планируют открыть первого ноября. Капремонт начался ещё в апреле. Его делают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт дорожники завершили на 84 %. Рабочие укладывают асфальтобетон, делают ограждения и пешеходные переходы к мосту. Полностью работы должны завершиться 1 декабря.

Верховой мост через реку Северский Донец также приводят в порядок. Движение по нему уже открыто. Общая стоимость работ составила 100 млн рублей. В 2022 году по нацпроекту должны ремонтировать шесть мостов, четыре из них сдадут в этом году. 

 

В Белгороде продолжают ремонтировать мост и путепровод по нацпроекту
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