Для белгородских мобилизованных закупят продуктовые и гигиенические наборы

Posted 28 октября 2022, 05:50
Published 28 октября 2022, 05:50
Modified 28 октября 2022, 05:52
Updated 28 октября 2022, 05:52
На сайте госзакупок появились заявки на приобретение 300 продуктовых и 300 гигиенических наборов для мобилизованных белгородцев. Средняя цена за один продуктовый набор составила 654 рубля, за гигиенический — 705 рублей.
Наборы должны доставить к 31 декабря 2022 года упакованными, а также проверить их на качество и безопасность.
Начальная цена контракта на приобретение продуктовых наборов составила 196 200 рублей, на гигиенические наборы — 211 701 рубль. В эту сумму входят расходы на доставку, хранение, упаковку, страхование, таможенные платежи и другое.