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Posted 28 октября 2022, 05:50

Published 28 октября 2022, 05:50

Modified 28 октября 2022, 05:52

Updated 28 октября 2022, 05:52

Для белгородских мобилизованных закупят продуктовые и гигиенические наборы

28 октября 2022, 05:50
Сюжет
Госзакупки
Белгородский район готов выделить на эти нужды 407 901 рубль.

На сайте госзакупок появились заявки на приобретение 300 продуктовых и 300 гигиенических наборов для мобилизованных белгородцев. Средняя цена за один продуктовый набор составила 654 рубля, за гигиенический — 705 рублей.

  • В каждый продуктовый набор будут входить: негазированная минеральная вода «Майская хрустальная» 1,5л, а также 0,5л в ассортименте, 100гр лапши «Роллтон», 40гр пюре «Роллтон», шоколад «Золотой степ», печенье «Коровка», 100гр хлебцев, 340гр рисовой каши с говядиной, 325гр мяса цыплёнка и 250гр кильки.
  • В гигиеническом наборе мобилизованные найдут зубную щётку, 100мл зубной пасты «Новый жемчуг», 90гр детского мыла, влажные салфетки «Аура» по 100 штук в упаковке и упаковочный мешок.

Наборы должны доставить к 31 декабря 2022 года упакованными, а также проверить их на качество и безопасность.

Начальная цена контракта на приобретение продуктовых наборов составила 196 200 рублей, на гигиенические наборы — 211 701 рубль. В эту сумму входят расходы на доставку, хранение, упаковку, страхование, таможенные платежи и другое.

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#Александра Склярова#Белгородский район#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Военные#Продуктовый набор#Мобилизованные
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