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Более 100 электромонтёров СГОКа поучаствовали в конкурсе профмастерства

Вчера, 12:27
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошёл конкурс «Лучший по профессии» среди электромонтёров, электрослесарей. В профессиональном мастерстве соревновались более 100 представителей из десяти структурных подразделений комбината.

Теоретические знания участников конкурса оценивались с помощью электронного тестирования на знание правил технической эксплуатации основного оборудования и охраны труда и промышленной безопасности. По его результатам до выполнения итогового практического задания было допущено девять электромонтёров, электрослесарей.

В финале, который прошёл на базе якорного учебного учреждения комбината – Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ), кроме стойленцев свои силы на практике попробовали студенты СИТТ.

Фото: СГОК


Задание для конкурсантов подготовили по стандартам международного чемпионата WorldSkills. За два часа финалистам предстояло смонтировать и подключить согласно схеме датчик движения, розетку, приборы освещения и вентиляции. Жюри оценивало не только качество и скорость выполнения работы, но и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.

Итоговый результат сложился из суммы баллов, полученных участниками за практический и теоретический этапы конкурса. Первое место завоевал электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Денис Малахов. Второе место присудили представителю цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Ивану Семиохину. На третьем месте – электромонтёр цеха по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования Игорь Прокудин.

В специальной номинации «Лучший студент-электромонтёр, электрослесарь» победил 18-летний Никита Коньков.

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

Денис Малахов и Иван Семиохин будут представлять комбинат в суперфинале конкурса профмастерства среди электромонтёров, электрослесарей Группы НЛМК, который пройдёт в ноябре на Стойленском ГОКе.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

#Оксана Артемова#Общество#Белгородская область
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