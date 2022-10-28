Более 100 электромонтёров СГОКа поучаствовали в конкурсе профмастерства

Теоретические знания участников конкурса оценивались с помощью электронного тестирования на знание правил технической эксплуатации основного оборудования и охраны труда и промышленной безопасности. По его результатам до выполнения итогового практического задания было допущено девять электромонтёров, электрослесарей.
В финале, который прошёл на базе якорного учебного учреждения комбината – Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ), кроме стойленцев свои силы на практике попробовали студенты СИТТ.
Задание для конкурсантов подготовили по стандартам международного чемпионата WorldSkills. За два часа финалистам предстояло смонтировать и подключить согласно схеме датчик движения, розетку, приборы освещения и вентиляции. Жюри оценивало не только качество и скорость выполнения работы, но и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.
Итоговый результат сложился из суммы баллов, полученных участниками за практический и теоретический этапы конкурса. Первое место завоевал электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Денис Малахов. Второе место присудили представителю цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Ивану Семиохину. На третьем месте – электромонтёр цеха по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования Игорь Прокудин.
В специальной номинации «Лучший студент-электромонтёр, электрослесарь» победил 18-летний Никита Коньков.
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
Денис Малахов и Иван Семиохин будут представлять комбинат в суперфинале конкурса профмастерства среди электромонтёров, электрослесарей Группы НЛМК, который пройдёт в ноябре на Стойленском ГОКе.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.