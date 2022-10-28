Более 100 электромонтёров СГОКа поучаствовали в конкурсе профмастерства

Задание для конкурсантов подготовили по стандартам международного чемпионата WorldSkills. За два часа финалистам предстояло смонтировать и подключить согласно схеме датчик движения, розетку, приборы освещения и вентиляции. Жюри оценивало не только качество и скорость выполнения работы, но и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.