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билайн запустил выгодную акцию на смартфоны

Вчера, 15:56
Фото: билайн
Для новых и действующих абонентов билайн запустил выгодное предложение. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой.

А именно: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.

В предложении представлены смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна.

Фото: билайн

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновлённой 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi. Его экран отличается хорошей цветопередачей, корпус выдерживает небольшой дождь, аккумулятор заряжается за час и может держать заряд до двух дней. Смартфон поддерживает популярные приложения и обладает качественной камерой с основным фотомодулем 50 МП.

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.

Подробные условия акции можно узнать по ссылке

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Организатор и другие подробности предложения — на beeline.ru.

#Общество#Билайн#Оксана Артемова
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