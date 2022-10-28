билайн запустил выгодную акцию на смартфоны

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновлённой 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi. Его экран отличается хорошей цветопередачей, корпус выдерживает небольшой дождь, аккумулятор заряжается за час и может держать заряд до двух дней. Смартфон поддерживает популярные приложения и обладает качественной камерой с основным фотомодулем 50 МП.