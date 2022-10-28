билайн запустил выгодную акцию на смартфоны

А именно: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.
В предложении представлены смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна.
Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновлённой 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi. Его экран отличается хорошей цветопередачей, корпус выдерживает небольшой дождь, аккумулятор заряжается за час и может держать заряд до двух дней. Смартфон поддерживает популярные приложения и обладает качественной камерой с основным фотомодулем 50 МП.
Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.
Подробные условия акции можно узнать по ссылке
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Организатор и другие подробности предложения — на beeline.ru.