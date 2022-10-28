Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы вернулись в повреждённую при обстреле многоэтажку

Вчера, 16:04
Фото: https://vk.com/anton_ivanov_adm
Дом проверили на безопасность и вернули жителей в их квартиры. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

13 октября Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Тогда серьёзные повреждения получил многоквартирный дом на улице Губкина 42Г. Удар пришёлся на технический этаж и две квартиры.

Во время оценки последствий для здания жителей вывезли из дома. Сегодня, 28 октября, большинство семей смогли вернуться в своё жильё.

Как только было получено разрешение, и все убедились, что в доме безопасно, люди смогли вернуться.
Антон Иванов

Жители двух квартир, получивших серьёзный ущерб 13 октября, пока не могут вместе с остальными вернуться домой. Одна из семей временно проживает в гостинице Белгорода на бесплатной основе, вторая, по словам Иванова, «самостоятельно определилась с местом временного проживания».

Напомним, завершить ремонтные работы планируют к 1 февраля следующего года. Сейчас для жителей дома в целях безопасности открыли второй вход – через магазин. Пользоваться главным входом можно будет уже к концу следующей недели.

Читайте также:
Многоэтажка в Белгороде получила повреждения после взрывовПервых 580 переселенцев из Белгородской области завтра отправят в Подмосковье
#Ася Дугнист#Белгород#Антон Иванов#Город#Новости Белгорода#Операция на Украине#Переезд#Ремонт#Повреждения
Подпишитесь
Под Белгородом в ДТП погибли семь человек
Сегодня, 19:58
Под Луганском в ходе спецоперации погиб парень из Белгорода
Сегодня, 11:43
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
Сегодня, 13:11
По 5 Августа и Архиерейской: в Белгороде появится ещё семь новых автобусных маршрутов
Сегодня, 13:01
В Белгороде депутатов судят за книгу с признаками экстремизма
Вчера, 18:50