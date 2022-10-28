Белгородцы вернулись в повреждённую при обстреле многоэтажку

13 октября Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Тогда серьёзные повреждения получил многоквартирный дом на улице Губкина 42Г. Удар пришёлся на технический этаж и две квартиры.
Во время оценки последствий для здания жителей вывезли из дома. Сегодня, 28 октября, большинство семей смогли вернуться в своё жильё.
Как только было получено разрешение, и все убедились, что в доме безопасно, люди смогли вернуться.
Антон Иванов
Жители двух квартир, получивших серьёзный ущерб 13 октября, пока не могут вместе с остальными вернуться домой. Одна из семей временно проживает в гостинице Белгорода на бесплатной основе, вторая, по словам Иванова, «самостоятельно определилась с местом временного проживания».
Напомним, завершить ремонтные работы планируют к 1 февраля следующего года. Сейчас для жителей дома в целях безопасности открыли второй вход – через магазин. Пользоваться главным входом можно будет уже к концу следующей недели.