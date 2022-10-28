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Белгородская область потратит почти 3 млн рублей на содержание общественных туалетов

Сегодня, 04:44
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Контракт на выполнение работ появился на госзакупках.

На сайте госзакупок появилась заявка от МКУ «Управление муниципальных закупок Старооскольского городского округа» на оказание услуг по содержанию общественных туалетов. Следить за их чистотой нужно 214 дней в Зелёном Логе, на набережной и в сквере у памятника «Скорбящая мать», а также 122 дня на пляже Юность.

Средняя цена за услугу, которую будут оказывать 214 дней, составляет 2 592 рубля на один модуль из четырёх. А вот содержание туалетов в 122 дня на пляже выйдет дороже всего: за один модуль в среднем выплатят 4 546 рублей.

Содержать общественные туалеты будут с 1 апреля по 11 декабря 2023 года.

Всего на эти нужды планируют выделить 2 773 460 рублей. Исполнителя планируют выбрать 3 ноября.

Напомним, что в этом году на уборку общественных туалетов в Белгороде потратили 1,8 млн рублей.

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#Александра Склярова#Город#Эксклюзив#Госзакупки#Новости Белгорода#Старооскольский городской округ#Туалеты#Содержание#Заявка
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