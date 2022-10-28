Белгородская область потратит почти 3 млн рублей на содержание общественных туалетов

На сайте госзакупок появилась заявка от МКУ «Управление муниципальных закупок Старооскольского городского округа» на оказание услуг по содержанию общественных туалетов. Следить за их чистотой нужно 214 дней в Зелёном Логе, на набережной и в сквере у памятника «Скорбящая мать», а также 122 дня на пляже Юность.