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Белгородке позвонил «командир Юра» и сообщил, что её муж погиб на Украине. Но муж жив

Вчера, 13:54
Фото: 1MI
Женщина в истерике обратилась в Союз поддержки жён и матерей. Оказалось, звонили с Украины, сообщила член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Белгородке, жене мобилизованного, позвонил некий командир Юра, назвал номер части из четырёх цифр и сообщил, что её муж погиб. Женщина потеряла сознание, а её старший сын пошёл в Союз поддержки жён и матерей в Белгороде.

Оттуда позвонили в военкомат. Там усомнились в достоверности информации. Обычно о смерти военного сообщает военкомат, звонящий представляется по имени и фамилии. А номера частей состоят из пяти цифр.

После обратились в Министерство обороны. 28 октября выяснили, что мужчина жив. Жена приходит в себя, её обещали связать с мужем.

«Звонили украинцы. У них есть номера. А зачем звонят? Чтобы затерроризировать. У затерроризированного народа слабая армия. Они это понимают», — написала Марина Ахмедова.

Белгородец погиб на луганском направлении в ЛНР
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#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Муж погиб на Украине#Фейк#Союз поддержки матерей и жён военнослужащих#Евгений Грицков
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