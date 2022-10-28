Белгородке позвонил «командир Юра» и сообщил, что её муж погиб на Украине. Но муж жив

Белгородке, жене мобилизованного, позвонил некий командир Юра, назвал номер части из четырёх цифр и сообщил, что её муж погиб. Женщина потеряла сознание, а её старший сын пошёл в Союз поддержки жён и матерей в Белгороде.
Оттуда позвонили в военкомат. Там усомнились в достоверности информации. Обычно о смерти военного сообщает военкомат, звонящий представляется по имени и фамилии. А номера частей состоят из пяти цифр.
После обратились в Министерство обороны. 28 октября выяснили, что мужчина жив. Жена приходит в себя, её обещали связать с мужем.
«Звонили украинцы. У них есть номера. А зачем звонят? Чтобы затерроризировать. У затерроризированного народа слабая армия. Они это понимают», — написала Марина Ахмедова.