Белгородец погиб в СВО, а дети в Белгороде стоят в очереди к дантисту: итоги дня

Под Луганском погиб молодой парень, который окончил гимназию № 2 в 2015 году. О смерти военнослужащего стало известно от директора учреждения.
Парень из Белгорода погиб при выполнении боевых задач в спецоперации. По словам директора, его любили все – учителя, одноклассники и тренеры. Женщина назвала его героем и выразила соболезнования родным.
С октября 2021 года работает одна детская стоматологическая поликлиника – единственная на весь город. Естественно, попасть на приём к специалисту непросто, учитывая, что медучреждение принимает детей, которых переселили в гостиницу в Белгороде из приграничья.
Проблемы имеются и с записью, и с огромными очередями. Интересно, что записаться к врачу сразу нельзя – открывается на следующий день с 08:00. Редакция «Бел.Ру» обратилась за пояснениями в областное правительство.
В Белгороде появится ещё семь новых автобусных маршрутов, а с 1 января в областном центре будут курсировать 132 автобусных маршрута. В их число войдут десять новых рейсов, о семи из них просили горожане.
Речь, в частности, об автобусах, которые едут по улице 5 августа через диораму до «Сити Молла», по Архиерейской и т. д. Также добавились два маршрута, соединяющие сельские поселения с ЦРБ в Стрелецком.