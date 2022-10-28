Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец погиб в СВО, а дети в Белгороде стоят в очереди к дантисту: итоги дня

Вчера, 16:00
28 октября белгородцы обсуждали гибель земляка, работу стоматологов и новые автобусные маршруты.

Гибель в спецоперации

Под Луганском погиб молодой парень, который окончил гимназию № 2 в 2015 году. О смерти военнослужащего стало известно от директора учреждения.

Парень из Белгорода погиб при выполнении боевых задач в спецоперации. По словам директора, его любили все – учителя, одноклассники и тренеры. Женщина назвала его героем и выразила соболезнования родным.

Белгородец погиб на луганском направлении в ЛНР
Узнать подробнее

Как лечат зубы детям

С октября 2021 года работает одна детская стоматологическая поликлиника – единственная на весь город. Естественно, попасть на приём к специалисту непросто, учитывая, что медучреждение принимает детей, которых переселили в гостиницу в Белгороде из приграничья.

Проблемы имеются и с записью, и с огромными очередями. Интересно, что записаться к врачу сразу нельзя – открывается на следующий день с 08:00. Редакция «Бел.Ру» обратилась за пояснениями в областное правительство.

Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
Узнать подробнее

Новые маршруты

В Белгороде появится ещё семь новых автобусных маршрутов, а с 1 января в областном центре будут курсировать 132 автобусных маршрута. В их число войдут десять новых рейсов, о семи из них просили горожане.

Речь, в частности, об автобусах, которые едут по улице 5 августа через диораму до «Сити Молла», по Архиерейской и т. д. Также добавились два маршрута, соединяющие сельские поселения с ЦРБ в Стрелецком.


По 5 Августа и Архиерейской: в Белгороде появится ещё семь новых автобусных маршрутов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде экс-депутатов судят за книгу с признаками экстремизмаБелгородке позвонил «командир Юра» и сообщил, что её муж погиб на Украине. Но муж жив
#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Новости Белгорода#Погиб в СВО#Новые автобусные маршруты#Детская стоматология
Подпишитесь
Под Белгородом в ДТП погибли семь человек
Сегодня, 19:58
Под Луганском в ходе спецоперации погиб парень из Белгорода
Сегодня, 11:43
Просидели два часа, чтобы посмотрели за три минуты: как в Белгороде лечат зубы детям
Сегодня, 13:11
Белгородцы вернулись в повреждённую при обстреле многоэтажку
Сегодня, 19:04
По 5 Августа и Архиерейской: в Белгороде появится ещё семь новых автобусных маршрутов
Сегодня, 13:01
В Белгороде депутатов судят за книгу с признаками экстремизма
Вчера, 18:50