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Белгородец погиб на луганском направлении в ЛНР

Вчера, 15:10
Мужчина из Губкина скончался в результате тяжёлого ранения, написала в соцсети его сестра.

На Луганском направлении погиб мобилизованный житель Губкина. Мужчина умер 17 октября после получения тяжёлого ранения.

О случившемся в соцсети написала его сестра. Военнослужащего мобилизовали 22 сентября. Последний раз на связь он выходил 8 октября. Тогда же его направили в Луганск.

16 октября белгородец поступил в госпиталь с тяжёлым ранением. На следующий день он скончался.

Ранее сообщалось о гибели парня из Белгорода под Луганском. Молодой человек закончил гимназию № 2 в 2015 году. В июне стало известно о смерти военнослужащего из Прохоровки. 

 

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