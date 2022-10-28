Белгородец погиб на луганском направлении в ЛНР

На Луганском направлении погиб мобилизованный житель Губкина. Мужчина умер 17 октября после получения тяжёлого ранения.
О случившемся в соцсети написала его сестра. Военнослужащего мобилизовали 22 сентября. Последний раз на связь он выходил 8 октября. Тогда же его направили в Луганск.
16 октября белгородец поступил в госпиталь с тяжёлым ранением. На следующий день он скончался.
Ранее сообщалось о гибели парня из Белгорода под Луганском. Молодой человек закончил гимназию № 2 в 2015 году. В июне стало известно о смерти военнослужащего из Прохоровки.