Автобус с валуйчанами из Белгородской области проводили в санаторий в Подмосковье

Валуйчан, которые решили временно покинуть городской округ, проводили в Подмосковье. Они отправились в санаторий.
Проживание и питание для жителей горокруга будет бесплатным. Людям разрешат вернуться домой, когда ситуация стабилизируется.
Напомним, в шести сёлах Валуйского горокруга ввелирежим ЧС. В их числе Логачёвка, хутора Пригородные Тополи и Нижние Мельницы, сёла Бутырки, Вериговка и Бирюч. Также сообщалось, что аналогичныйрежим действует в нескольких населённых пунктах Белгородского района.