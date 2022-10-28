Автобус с валуйчанами из Белгородской области проводили в санаторий в Подмосковье

Напомним, в шести сёлах Валуйского горокруга ввели режим ЧС. В их числе Логачёвка, хутора Пригородные Тополи и Нижние Мельницы, сёла Бутырки, Вериговка и Бирюч. Также сообщалось, что аналогичный режим действует в нескольких населённых пунктах Белгородского района.