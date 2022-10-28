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Автобус с валуйчанами из Белгородской области проводили в санаторий в Подмосковье

Вчера, 14:10
Фото: страница Алексея Дыбова в ВК
Некоторые жители городского округа решили на время уехать. Их увезли в санаторий в Подмосковье, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Валуйчан, которые решили временно покинуть городской округ, проводили в Подмосковье. Они отправились в санаторий.

Проживание и питание для жителей горокруга будет бесплатным. Людям разрешат вернуться домой, когда ситуация стабилизируется.

Напомним, в шести сёлах Валуйского горокруга ввели режим ЧС. В их числе Логачёвка, хутора Пригородные Тополи и Нижние Мельницы, сёла Бутырки, Вериговка и Бирюч. Также сообщалось, что аналогичный режим действует в нескольких населённых пунктах Белгородского района.

 

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#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Приграничные районы#Расселение людей#Санатории в Подмосковье
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