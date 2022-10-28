Альфа-Банк продолжает учить клиентов, как не стать жертвой мошенников

Новая игра “Симулятор мошенника 2”, является продолжением прошлогоднего релиза обучающей игры-квиза. Участники игры могут узнать хитрые и самые популярные схемы мошенничества, а также способы противодействия им, чтобы сберечь свои средства. Это и является основной целью проекта.
В обновленной версии игры ее создатели акцентировали внимание на фишинговых письмах, рассылках в соцсетях и мессенджерах. Кроме того, приложение включает аудиовопросы, где нужно угадать, кто звонит: мошенник или сотрудник банка.
Ежедневно в игре необходимо отвечать на пять новых вопросов. Основная задача игрока - вычислить всех мошенников. Из выпадающих карточек, путем свайпа по экрану влево или вправо, нужно выбирать, от кого пришло сообщение - от банка или от злоумышленника. Чтобы ответить на вопрос, у игрока есть 60 секунд, время отмеряет таймер. Если участник допустил ошибку в ответах, он может сделать репост квиза в социальных сетях и получить дополнительную попытку.
В финале среди 1000 самых активных участников Альфа-Банк разыграет 1 000 000 рублей. Принять участие в этой увлекательной игре можно до 14 ноября. Подробнее об игре можно почитать на сайте Альфа-Банка.
Напомним, Альфа-Банк является одним из крупнейших универсальных частных банков в стране. Уже более 30 лет банк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. На сегодняшний день его клиентская база насчитывает свыше 1 млн корпоративных клиентов, а также 22 млн физических лиц.
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