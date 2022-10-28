Альфа-Банк продолжает учить клиентов, как не стать жертвой мошенников

Ежедневно в игре необходимо отвечать на пять новых вопросов. Основная задача игрока - вычислить всех мошенников. Из выпадающих карточек, путем свайпа по экрану влево или вправо, нужно выбирать, от кого пришло сообщение - от банка или от злоумышленника. Чтобы ответить на вопрос, у игрока есть 60 секунд, время отмеряет таймер. Если участник допустил ошибку в ответах, он может сделать репост квиза в социальных сетях и получить дополнительную попытку.