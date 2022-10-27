Жители посёлка Малиновка оказались без света из-за обстрелов Журавлёвки и Нехотеевки

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородская школьница пожаловалась Вячеславу Гладкову на двухнедельное отсутствие света в посёлке Малиновка. Девушке необходимо готовиться к экзаменам, но интернет в населённом пункте не работает.