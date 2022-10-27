Жители посёлка Малиновка оказались без света из-за обстрелов Журавлёвки и Нехотеевки

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородская школьница пожаловалась Вячеславу Гладкову на двухнедельное отсутствие света в посёлке Малиновка. Девушке необходимо готовиться к экзаменам, но интернет в населённом пункте не работает.
Глава региона ответил, что возможности восстановить электрические сети в настоящий момент нет.
Сети Малиновки подключены через Журавлёвку и Нехотеевку, но там постоянные обстрелы, поэтому мы пока не в силах восстановить сети. Ищем вариант решения проблемы, постараемся максимально быстро всё исправить.
Вячеслав Гладков, Белгородская область
Напомним, что Журавлёвка и Нехотеевка подвергаются обстрелу с апреля 2022 года.