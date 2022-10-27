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Жители посёлка Малиновка оказались без света из-за обстрелов Журавлёвки и Нехотеевки

Вчера, 19:02
Фото: pxhere.com
Глава региона объяснил, что населённые пункты подключены к одним сетям.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородская школьница пожаловалась Вячеславу Гладкову на двухнедельное отсутствие света в посёлке Малиновка. Девушке необходимо готовиться к экзаменам, но интернет в населённом пункте не работает.

Глава региона ответил, что возможности восстановить электрические сети в настоящий момент нет.

Сети Малиновки подключены через Журавлёвку и Нехотеевку, но там постоянные обстрелы, поэтому мы пока не в силах восстановить сети. Ищем вариант решения проблемы, постараемся максимально быстро всё исправить.
Вячеслав Гладков, Белгородская область

Напомним, что Журавлёвка и Нехотеевка подвергаются обстрелу с апреля 2022 года.

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#Происшествия#Операция на Украине#Белгородская область#Александра Склярова#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Журавлевка#Нехотеевка#Электрические сети
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