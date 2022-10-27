Юлия Щедрина побеседовала с белгородкой, вышедшей на одиночный пикет

Замгубернатора области по сельскому хозяйству Юлия Щедрина связалась с изданием «Фонарь» и рассказала, как прошла беседа с женщиной, просившей брёвна для солдат у здания правительства.
Есть часть, [брёвна поставляются] чётко в эту часть, чёткие объёмы, потому что не должно быть много [брёвен] и не должно быть мало [брёвен], чтобы все могли получить помощь. Поэтому вся система сейчас централизована и с завтрашнего дня заработает по всем заявкам, которые есть.
Юлия Щедрина, заместитель губернатора Белгородской области по сельскому хозяйству
Кроме того, Юлия Щедрина сообщила, что в воинские части доставят не только брёвна, но и все необходимые военнослужащим вещи.
Вопрос стоит не только по брёвнам и доскам, но и по другим потребностям наших военнослужащих. Мы это аккумулировали и централизовали в одном месте.
Юлия Щедрина, заместитель губернатора Белгородской области по сельскому хозяйству
Напомним, что 26 октября у здания правительства Белгородской области прошёл одиночный пикет. Мать одного из мобилизованных пришла с плакатом просить брёвна для солдат. В итоге замгубернатора по сельскому хозяйству пригласила Марину Микрюкову на разговор.