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Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен

Вчера, 16:43
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В Белгородской области уже предпринимаются меры для их освобождения.
Сюжет
СВО

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, предпринимаются ли какие-нибудь меры для освобождения белгородцев, попавших в плен ВСУ.

Глава региона успокоил белгородку и сообщил, что все необходимые документы для разрешения ситуации уже направлены в соответствующие министерства.

У нас действительно есть информация, что несколько белгородцев попали в плен. Их семьям будет оказана максимальная помощь. Будем всеми силами возвращать белгородцев домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Военные#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военнослужащие#Плен
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