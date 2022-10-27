Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, предпринимаются ли какие-нибудь меры для освобождения белгородцев, попавших в плен ВСУ.
Глава региона успокоил белгородку и сообщил, что все необходимые документы для разрешения ситуации уже направлены в соответствующие министерства.
У нас действительно есть информация, что несколько белгородцев попали в плен. Их семьям будет оказана максимальная помощь. Будем всеми силами возвращать белгородцев домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области