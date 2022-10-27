Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области

Напомним, что фейк о вспышке холеры начал распространяться по интернету в начале октября. Поводом для создания такого фейка стало постановление главного санитарного врача России о дополнительных мерах по профилактике холеры. Однако Роспотребнадзор оценивает ситуацию с заболеваемостью холерой в стране как стабильную.