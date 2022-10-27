Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области

Во время вечернего прямого эфира губернатору поступил вопрос от белгородки о готовящейся биологической диверсии. Женщина сообщила, что о появлении холерной палочки в воде рассказала главврач БСМП — больницы скорой медицинской помощи.
Однако глава региона назвал эту информацию фейком.
В Белгородской области пока нет больницы скорой медицинской помощи. Мы только пытаемся получить деньги из федерального бюджета на её строительство. Вывод простой — это фейк, поэтому не переживайте. Если будет опасность, буду вас предупреждать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что фейк о вспышке холеры начал распространяться по интернету в начале октября. Поводом для создания такого фейка стало постановление главного санитарного врача России о дополнительных мерах по профилактике холеры. Однако Роспотребнадзор оценивает ситуацию с заболеваемостью холерой в стране как стабильную.