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Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о вспышке холеры в области

Вчера, 20:35
Фото: 1MI
В мессенджерах белгородцам рассылали фейк о появлении холерной палочки в воде.
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Фейк

Во время вечернего прямого эфира губернатору поступил вопрос от белгородки о готовящейся биологической диверсии. Женщина сообщила, что о появлении холерной палочки в воде рассказала главврач БСМП — больницы скорой медицинской помощи. 

Однако глава региона назвал эту информацию фейком.

В Белгородской области пока нет больницы скорой медицинской помощи. Мы только пытаемся получить деньги из федерального бюджета на её строительство. Вывод простой — это фейк, поэтому не переживайте. Если будет опасность, буду вас предупреждать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что фейк о вспышке холеры начал распространяться по интернету в начале октября. Поводом для создания такого фейка стало постановление главного санитарного врача России о дополнительных мерах по профилактике холеры. Однако Роспотребнадзор оценивает ситуацию с заболеваемостью холерой в стране как стабильную.

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#Александра Склярова#Общество#Фейк#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Холера#Вода
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