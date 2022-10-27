Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В сентябре в поликлиниках Белгорода зафиксирован рост числа пациентов

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI
«Бел.Ру» выяснило, как изменилась посещаемость медицинских учреждений в 2022 году в сравнении с прошлым годом.

По данным областного правительства, в сентябре 2022 года поликлиники Белгорода посетили 86 тыс. человек, в аналогичный период 2021 года — 76 тыс. человек. В августе текущего года в поликлиники обратились 75 тыс. белгородцев, а в августе 2021 года — 70 тыс. белгородцев.

В январе 2022 года посещаемость в поликлиниках была зафиксирована на уровне 56 тыс. человек, а в январе прошлого года — 59 тыс. человек.

В правительстве подчеркнули, что посещаемость поликлинических отделений города в 2022 году сопоставима с периодом 2021 года. Небольшое увеличение количества посещений наблюдалось в августе и сентябре этого года.

Незначительный рост посещаемости связан с изменением эпидемиологической ситуации — сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с ковидом.

Стоит отметить, что с 7 ноября по 1 марта в Белгородской области снова будут работать «поезда здоровья». В зимний период медики смогут осмотреть около 16 тыс. белгородцев.

С 7 ноября «поезда здоровья» вновь поедут по Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде наказали главврача больницы РЖД за неправильное хранение лекарствЧетверо пострадавших при обстреле Шебекино находятся в больницеВ Белгородском районе девятилетний ребёнок попал в больницу после детонации дрона ВСУ
#Алина Харина#Медицина#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Больница#Посещаемость
Подпишитесь
В Белгородской области часть школьников будут учиться дистанционно до 1 декабря
Сегодня, 07:24
На фасадах домов в Белгороде разрешили устанавливать крышные рекламные конструкции
Вчера, 12:03
В Белгородской области ограничения на въезд и выезд не действуют
Вчера, 23:26
До конца СВО в Белгородской области праздники заменят на просветительские мероприятия
Сегодня, 11:47
На пересечении улиц Преображенская и Пушкина в Белгороде установят новый светофор
Сегодня, 11:25
Вячеслав Гладков опроверг информацию о своём уходе с поста губернатора
Вчера, 22:44