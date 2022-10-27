В сентябре в поликлиниках Белгорода зафиксирован рост числа пациентов

По данным областного правительства, в сентябре 2022 года поликлиники Белгорода посетили 86 тыс. человек, в аналогичный период 2021 года — 76 тыс. человек. В августе текущего года в поликлиники обратились 75 тыс. белгородцев, а в августе 2021 года — 70 тыс. белгородцев.