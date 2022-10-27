В сентябре в поликлиниках Белгорода зафиксирован рост числа пациентов

По данным областного правительства, в сентябре 2022 года поликлиники Белгорода посетили 86 тыс. человек, в аналогичный период 2021 года — 76 тыс. человек. В августе текущего года в поликлиники обратились 75 тыс. белгородцев, а в августе 2021 года — 70 тыс. белгородцев.
В январе 2022 года посещаемость в поликлиниках была зафиксирована на уровне 56 тыс. человек, а в январе прошлого года — 59 тыс. человек.
В правительстве подчеркнули, что посещаемость поликлинических отделений города в 2022 году сопоставима с периодом 2021 года. Небольшое увеличение количества посещений наблюдалось в августе и сентябре этого года.
Незначительный рост посещаемости связан с изменением эпидемиологической ситуации — сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с ковидом.
Стоит отметить, что с 7 ноября по 1 марта в Белгородской области снова будут работать «поезда здоровья». В зимний период медики смогут осмотреть около 16 тыс. белгородцев.