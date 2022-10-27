В проекте ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» — достижения Тверской области

Как передает tagilcity.ru, успехи Тверской области отражены в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет», который реализуют холдинг 1MI и АНО «ИРИ».
Респондентам, принявшим участие в масштабном соцопросе, предложили назвать 15 преобразований, оказавших значительное влияние на жизнь России, и пять — на свой регион.
В Тверской области каждый год проходит всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер». Вот уже десять лет на озере Селигер в окрестностях города Осташкова проходят молодежные слеты. Мероприятие стало значимым в общественной жизни России. Форум неоднократно посещал президент страны Владимир Путин. Гостями «Селигера» в разные годы стали ведущие политики, представители искусства и спорта.
В Твери через реку Тьмаку протянулся пешеходный мост. Сооружение возведено в рамках реализации кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».
В городском микрорайоне Южный построена детская поликлиника, которую посещают 12 тыс. юных пациентов. Новое здание лечебного учреждения занимает площадь 3 тыс. кв. м. Здесь принимают узкопрофильные врачи, оборудованы кабинеты оптико-физиологической коррекции зрения и профилактики, работают лаборатория, отделения физиотерапии, функциональной диагностики, рентгенодиагностическое, хирургический блок. В поликлинике обустроен кабинет для проведения развивающих игр, мамам с малышами предлагаются помещения для кормления детей.
Два года назад в Твери начала реализовываться транспортная реформа. В настоящее время пять сотен автомобилей двигаются по 85 направлениям. С целью обеспечения комфорта при оплате поездок в общественном транспорте разработано мобильное приложение «Волга». Пассажирам предлагается приобрести абонементы с разным количеством поездок. По социальной карте горожанина, действие которой распространяется на всю Тверь и Калининский район, предоставляется льготный проезд.
С прошлого года в Твери предлагается услуга проката велосипедов и самокатов. Воспользоваться велосипедом можно в 55 парковочных зонах. Помимо запуска проекта велошеринга, в Твери появилась услуга кикшеринга — проката самокатов и электросамокатов. Услуга предоставляется под маркой международной шеринговой платформы BusyFly.