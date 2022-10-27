В проекте ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» — достижения Тверской области

Два года назад в Твери начала реализовываться транспортная реформа. В настоящее время пять сотен автомобилей двигаются по 85 направлениям. С целью обеспечения комфорта при оплате поездок в общественном транспорте разработано мобильное приложение «Волга». Пассажирам предлагается приобрести абонементы с разным количеством поездок. По социальной карте горожанина, действие которой распространяется на всю Тверь и Калининский район, предоставляется льготный проезд.