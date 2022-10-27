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В проект ИРИ были включены главные достижения Тамбовской области за последние 20 лет

Вчера, 13:36
Медиахолдинг 1MI и специалисты Института развития интернета представляют проект “20 главных событий России за 20 лет”. Цель проекта – определение ключевых событий в нашей стране за последние два десятилетия, оказавших максимальное влияние на жизнь людей.

В каждом из регионов страны развёрнуты фокус-группы из представителей молодёжи 18-35 лет. Они должны определить по 15 событий федерального масштаба и по 5 для каждого из субъектов РФ.

В этом материале пойдёт речь о достижениях Тамбовской области, пишет newsnn.ru.

Административный центр региона когда-то был богатым купеческим городом. Здесь много памятников старины, при этом город развивается и старается идти в ногу со временем.

В частности, в Тамбове работает школа “Сколково”на 2000 мест, ставшая первым региональным проектом этой структуры. Финансирование стройки осуществлялось из федерального бюджета, по программе “Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях” на 2016 - 2025 годы. Стоимость строительства составила 1,8 млрд рублей.

Парк “Олимпийский” был построен в северной части города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Строительство велось на 14 гектарах и обошлось в 220 млн рублей.

Регион стал участником госпрограммы по развитию сети перинатальных центров. Современное медицинское учреждение было названо именем преподобной Марфы Тамбовской, оно открылось в Тамбовской областной детской клинической больнице. Инвестиции в строительство составили более 2,5 млрд рублей.

Мичуринский экспериментальный центр “М-Конс-1” с 2009 года поставляет еду для космонавтов.

В 2014 году после реставрации вновь открылся музейный комплекс “Усадьба Асеевых”. Это филиал ГМЗ “Петергоф”. Концепция комплекса была разработана специалистами из Санкт-Петербурга. Восстановление усадьбы обошлось в 401,5 млн рублей.

 

#Светлана Павлова
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