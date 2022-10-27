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В нацпроекте ИРИ названы достижения Севастополя

Сегодня, 07:27
Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и эксперты определили страницы современной истории, значительно отразившиеся на жизни молодежи.

На вопросы исследования отвечали участники фокус-групп, собранных во всей России. Респондентами стали россияне от 18 до 35 лет. В рамках исследования было предложено указать 15 событий, максимальное повлиявших на всю страну, и пять — на конкретный регион. Об этом пишет tagilcity.ru.

В фокус внимания исследователей попал Севастополь — город с легендарной историей, богатый культурными и природными достопримечательностями. За минувшие десятилетия здесь произошли существенные изменения.

В марте 2014 года Севастополь был возвращен в состав РФ. С тех пор в городе началась интенсивная жилищная застройка, улучшается дорожная инфраструктура, строятся новые образовательные и медицинские учреждения.

Благодаря участию города во всероссийской программе «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Севастополе произведен ремонт 400 км дорог. За последние годы отремонтировано 74 объекта протяженностью 52 км, в их число входят территории улиц. Еще семь объектов из 18 приведены в порядок за счет соглашения с московским правительством.

Два года назад в Севастополе была завершена реконструкция центральной улицы — Большой Морской, а также площадей Лазарева и Ушакова. В последний раз капитальные работы проводились на данных территориях после ВОВ, 70 лет назад.

Реконструкция улицы проводилась с сохранением исторических особенностей. В процессе были восстановлены архитектурные элементы из инкерманского камня, установлены копии старинных чугунных фонарей.

В 2016 году на базе горбольницы № 1 им. Пирогова начал работать региональный сосудистый центр. Специалисты медицинского учреждения оказывают помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. После вхождения Севастополя в состав РФ в корпусе центра проведена реконструкция.

В 2018 году в 5-м микрорайоне Камышовой бухты состоялось открытие нового дошкольного учреждения «Акварель». В детском саду работает 14 групп, из них четыре — ясельные. Объект построен в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Детский сад оснащен новым оборудованием: интерактивными столами и досками, системой «Умный пол» для танцевальных уроков. На территории садика установлены спортивные и игровые площадки.

В микрорайоне также начало работать самое прогрессивное в городе образовательное учреждение — «Школа ЭКОТЕХ+». В ней 1 тыс. учеников. Программа обучения предусматривает предпрофильную подготовку по информационно-технологическому и гуманитарному направлениям.

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