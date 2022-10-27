В нацпроекте ИРИ названы достижения Севастополя

На вопросы исследования отвечали участники фокус-групп, собранных во всей России. Респондентами стали россияне от 18 до 35 лет. В рамках исследования было предложено указать 15 событий, максимальное повлиявших на всю страну, и пять — на конкретный регион. Об этом пишет tagilcity.ru.