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В Губкинском горокруге фельдшерам ФАПов приходится работать в ЦРБ

Сегодня, 07:20
Фото: 1MI
Во время прямого эфира к губернатору обратился житель региона и рассказал, что медикам приходится ездить из сёл на автобусах.

Фельдшеров ФАПов в Губкинском горокруге заставляют работать в ЦРБ, но не предоставляют транспорт. Медикам приходится ездить на работу самостоятельно на автобусах.

По словам белгородца, который сообщил о проблеме Гладкову, вопрос с доставкой медработников не решается. ЦРБ также не заинтересовано в проблеме, уточнил мужчина.

Глава региона попросил назвать конкретные имена врачей, которые столкнулись с этой ситуацией. Также чиновник дал поручение министру здравоохранения области. Андрей Иконников разберётся в проблеме, подытожил губернатор.

Накануне стало известно, что Белгород приобрёл за счёт экономии ещё одну квартиру для медиков. Ранее сообщалось, что для врачей в регионе купили 45 квартир.

 

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#Наталья Корявых#Медицина#Губкин#Вячеслав Гладков#Фап#Фельдшеры#Работа в ЦРБ#Автобусы
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