В Губкинском горокруге фельдшерам ФАПов приходится работать в ЦРБ

Фельдшеров ФАПов в Губкинском горокруге заставляют работать в ЦРБ, но не предоставляют транспорт. Медикам приходится ездить на работу самостоятельно на автобусах.
По словам белгородца, который сообщил о проблеме Гладкову, вопрос с доставкой медработников не решается. ЦРБ также не заинтересовано в проблеме, уточнил мужчина.
Глава региона попросил назвать конкретные имена врачей, которые столкнулись с этой ситуацией. Также чиновник дал поручение министру здравоохранения области. Андрей Иконников разберётся в проблеме, подытожил губернатор.