В Fix Price прокомментировали ситуацию с сотрудниками сгоревшего магазина

«В связи с невозможностью ведения в данный момент торговой деятельности магазином с его сотрудниками были проведены беседы и предложены различные варианты дальнейших действий — как перевод на работу в другие магазины в рамках сети Fix Price, так и предоставление компанией оплачиваемого отпуска до разрешения ситуации. Отказавшимся от всех вариантов сотрудникам будет выплачена компенсация в размере двух средних заработков».