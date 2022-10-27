В Fix Price прокомментировали ситуацию с сотрудниками сгоревшего магазина

Накануне одна из сотрудниц пожаловалась, что работников сгоревшего после обстрела магазина убеждают уволиться по собственному желанию. Позже ситуация изменилась. В Fix Price прокомментировали произошедшее.
«В связи с невозможностью ведения в данный момент торговой деятельности магазином с его сотрудниками были проведены беседы и предложены различные варианты дальнейших действий — как перевод на работу в другие магазины в рамках сети Fix Price, так и предоставление компанией оплачиваемого отпуска до разрешения ситуации. Отказавшимся от всех вариантов сотрудникам будет выплачена компенсация в размере двух средних заработков».
Ранее сотрудникам магазина пообещали помочь с трудоустройством и власти региона. Губернатор Вячеслав Гладков дал необходимые поручения главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову.