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В Fix Price прокомментировали ситуацию с сотрудниками сгоревшего магазина

Вчера, 12:27
Фото: телеграм-канал "Шо Шебекино"
Компания предоставила комментарий «Бел.Ру» по поводу ситуации с сотрудниками магазина, который сгорел после обстрела со стороны Украины.

Накануне одна из сотрудниц пожаловалась, что работников сгоревшего после обстрела магазина убеждают уволиться по собственному желанию. Позже ситуация изменилась. В Fix Price прокомментировали произошедшее.

«В связи с невозможностью ведения в данный момент торговой деятельности магазином с его сотрудниками были проведены беседы и предложены различные варианты дальнейших действий — как перевод на работу в другие магазины в рамках сети Fix Price, так и предоставление компанией оплачиваемого отпуска до разрешения ситуации. Отказавшимся от всех вариантов сотрудникам будет выплачена компенсация в размере двух средних заработков».

Ранее сотрудникам магазина пообещали помочь с трудоустройством и власти региона. Губернатор Вячеслав Гладков дал необходимые поручения главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Эксклюзив#Шебекино#Сгоревший магазин#Сокращение сотрудников#Fix price#Комментарий руководства
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