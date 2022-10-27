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В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации

Вчера, 10:15
Фото: 1MI
Вопрос обсудили в ходе 25-го заседания Белгородской областной думы 27 октября.

Во время заседания был рассмотрен законопроект об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Законопроект предусматривает увековечение памяти погибших в ходе военных действий, боевых задач или при выполнении служебных обязанностей.

Речь идёт не только о людях, но и воинских объединениях, соединениях, учреждениях и местах.

Действие закона было предложено распространить на увековечение памяти погибших в ходе спецоперации.

Представитель прокуратуры Белгородской области Жанна Киреева сообщила, что, помимо основных мероприятий, в ходе реализации закона предполагается ведение Книги памяти, популяризация в молодёжной среде идей гражданственности, проведение военно-патриотических уроков, спортивных мероприятий, молодёжных форумов и научно-исследовательская деятельность.

Уполномоченным органом назначено министерство по делам молодёжи. Оно будет заниматься разработкой госпрограмм, взаимодействовать с федеральными органами власти, органами местного самоуправления, уполномоченными по ведению поисковых работ.

В ходе заседания законопроект был принят в первом чтении.

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