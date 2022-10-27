В Белгородской области увековечат память погибших участников спецоперации

Во время заседания был рассмотрен законопроект об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Законопроект предусматривает увековечение памяти погибших в ходе военных действий, боевых задач или при выполнении служебных обязанностей.
Речь идёт не только о людях, но и воинских объединениях, соединениях, учреждениях и местах.
Действие закона было предложено распространить на увековечение памяти погибших в ходе спецоперации.
Представитель прокуратуры Белгородской области Жанна Киреева сообщила, что, помимо основных мероприятий, в ходе реализации закона предполагается ведение Книги памяти, популяризация в молодёжной среде идей гражданственности, проведение военно-патриотических уроков, спортивных мероприятий, молодёжных форумов и научно-исследовательская деятельность.
Уполномоченным органом назначено министерство по делам молодёжи. Оно будет заниматься разработкой госпрограмм, взаимодействовать с федеральными органами власти, органами местного самоуправления, уполномоченными по ведению поисковых работ.
В ходе заседания законопроект был принят в первом чтении.