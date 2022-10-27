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В Белгородской области утвердили новую награду «Отцовская слава»

Вчера, 11:55
Фото: 1MI
Награда идентична «Материнской славе». Поощрение за прилежное отцовство имеет также три степени и предполагает денежное вознаграждение. Размер выплаты зависит от уровня награды.

I степень «Отцовской славы» будет вручаться отцам, которые воспитывают пятерых и более несовершеннолетних детей, II – четверых, III степень – троих детей до 18 лет включительно.

Предложено награждать одиноких отцов, зарегистрированных в Белгородской области не менее 20 лет. Дети могут быть от разных браков, но важно, чтобы они проживали с отцом.

Допускается местонахождение ребёнка в другом городе на время обучения.
Депутаты рассмотрели проект, инициированный губернатором Вячеславом Гладковым. Предложение приняли в первом чтении, минуя последующие рассмотрения, согласно регламенту.

 

Одинокие белгородские отцы смогут получить «Отцовскую славу»
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#Татьяна Панарина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Отцовская слава
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