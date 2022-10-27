В Белгородской области утвердили новую награду «Отцовская слава»

I степень «Отцовской славы» будет вручаться отцам, которые воспитывают пятерых и более несовершеннолетних детей, II – четверых, III степень – троих детей до 18 лет включительно.
Предложено награждать одиноких отцов, зарегистрированных в Белгородской области не менее 20 лет. Дети могут быть от разных браков, но важно, чтобы они проживали с отцом.
Допускается местонахождение ребёнка в другом городе на время обучения.
Депутаты рассмотрели проект, инициированный губернатором Вячеславом Гладковым. Предложение приняли в первом чтении, минуя последующие рассмотрения, согласно регламенту.