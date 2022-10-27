Размер госдолга Белгородской области на конец года составит 31 млрд рублей

Объём госдолга на 1 января 2023 года составит 31 млрд рублей. Долг по ценным бумагам составляет 12 млрд рублей, по бюджетным кредитам — 17 млрд рублей.
Отметим, что в соответствии с решением правительства РФ в 2022 году реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам не подлежит погашению (переносится с 2022 по 2029 год).
Стоит подчеркнуть, что доходная часть в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, расходы — 172 млрд рублей, дефицит — 39 млрд рублей. Дефицит закроют за счёт резерва переходящих остатков с 2021 года.