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Размер госдолга Белгородской области на конец года составит 31 млрд рублей

Вчера, 10:52
Фото: 1MI
Об этом сообщили в ходе заседания облдумы 27 октября.

Объём госдолга на 1 января 2023 года составит 31 млрд рублей. Долг по ценным бумагам составляет 12 млрд рублей, по бюджетным кредитам — 17 млрд рублей.

Отметим, что в соответствии с решением правительства РФ в 2022 году реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам не подлежит погашению (переносится с 2022 по 2029 год).

Стоит подчеркнуть, что доходная часть в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, расходы — 172 млрд рублей,  дефицит — 39 млрд рублей. Дефицит закроют за счёт резерва переходящих остатков с 2021 года.

Фото: Облдума
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#Алина Харина#Эксклюзив#Белгородская область#Экономика#Облдума#Бюджет#Белгородская областная Дума
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